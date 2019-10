Ce a spus Gabriel Les despre vizita ministrului macedonean al Apararii

Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu ministrul Apararii Nationale din Republica Macedonia de Nord, Radmila Sekerinska Jankovska, aflata in vizita la Bucuresti.Cei doi oficiali au apreciat dialogul politic bilateral din ultima perioada, amintind recentele contactele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut o intrevedere, marti, cu ministrul Apararii Nationale din Republica Macedonia de Nord, Radmila Sekerinska-Jankovska, aflata in vizita la Bucuresti. Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, cei doi oficiali au apreciat dialogul politic bilateral…

- Aderarea Macedoniei de Nord la NATO va contribui la imbunatatirea mediului de securitate in Balcani, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, cu ocazia vizitei la Bucuresti a omologului din Republica Macedonia de Nord, Radmila Sekerinska-Jankovska. "Am felicitat-o…

- Combaterea fenomenului terorist si securitatea internationala se afla pe agenda vizitei ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, in Macedonia de Nord, care va avea loc in zilele de 11 si 12 septembrie. Cu acest prilej, ministrul Les va avea o intrevedere cu omologul sau, Radmila Sekerinska-Jankovska.…

- "Imi exprim intreaga compasiune pentru pierderea vietii militarului roman care a decedat, in aceasta dimineata, in Kabul, Afganistan, in urma unui atentat terorist executat cu un dispozitiv exploziv improvizat asupra autovehiculului pe care-l conducea. Armata Romaniei este si va continua sa fie o…

- Carmen Uscatu, co-fondatoarea Asociatiei &"Daruieste Viata&" - care construieste un spital în Bucuresti, a vorbit la Realitatea TV despre donația impresionanta a trupei Metallica și despre stadiul construcției spitalului.

- Ministrul Stefan-Radu Oprea s-a intalnit, miercuri, 31 iulie, cu doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Republicii Franceze in Romania, și cu un grup de investitori francezi, in contextul dialogului constant cu reprezentanții mediului de afaceri. Principalele teme ale dialogului au fost imbunatațirea climatului…

- In prezenta ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, alaturi de seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, a avut loc festivitatea de absolvire a Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta, promotia 2019. Tinerii emotionati, dar echipati corespunzator cu tarie…