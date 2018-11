Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a facut un gest care demonstreaza ca este foarte indragostit de actuala sa iubita, Ioana Simion. De altfel, acesta a afirmat ca simte ca bruneta este ultima sa iubire. Ilie Nastase, in varsta de 72 de ani, traiește de cateva luni o poveste de dragoste cu Ioana Simion , in varsta de 42…

- Ilie Nastase nu tine cont de bani cand vine vorba de noua femeie din viata lui. Teancul de bani este pregatit, oricat de mare ar fi lovitura pentru fosta sa sotie, Brigitte Sfat. In afara de bolidul de lux pe care l-a primit de la Nastase, Ioana se bucura si de o locuinta, dar nu acest lucru este de…

- Brigitte Sfat le-a cerut ajutorul prietenilor din mediul online dupa ce a descooperit un cont fals cu imaginea ei și cu numele Biancai Dragușanu. Brigitte Sfat are probleme in mediul online. Aceasta a descoperit un cont fals pe Instagram. Pe contul respectiv s-a folosit numele Biancai Dragușanu și…

- Brigitte Sfat continua seria dezvaluirilor despre Ilie Nastase, chiar daca au divorțat și fiecare a ales sa mearga pe drumul lui. Brigitte Sfat a oferit amanunte necunoscute pana acum din casnicia pe care a avut-o cu fostul mare campion la tenis Ilie Nastase. La o emisiune de televiziune, bruneta a…

- Dupa mai bine de jumatate de an de cand au anunțat ca divorțeaza, Brigitte Nastase și Ilie Nastase s-au prezentat in fața judecatorilor pentru a pune punct casniciei lor. Bruneta a facut și primele declarații dupa divorț. „La ora asta, sunt deja o femeie divortata. Am ramas cu numele de Nastase si de…

- Ilie Nastase si Ioana s-au intors din vacanta din Sardinia, bronzati si relaxati, cu o cursa low cost in care s-au imbarcat de la Roma.Cei doi au coborat din avion plini de bage, semn ca in vacanta fostul tenismen i-a facut toate poftele noii femei din viata lui, scrie Click!. Brigitte Sfat,…