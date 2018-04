Stiri pe aceeasi tema

- Handbalul feminin are doua examene de exceptie in urmatoarele doua saptamani la nivel de cluburi. CSM Bucuresti (Liga Campionilor) si SCM Craiova (Cupa EHF) lupta pentru calificarea in finalele celor doua competitii in care activeaza. Punctajul acumulat de cele doua formatii plus ”zestrea” adunata…

- Echipa feminina de handbal CSM București și-a adjudecat Cupa Romaniei. In finala mica, Dunarea Barila – CSM Roman 28-24. Campioana en-titre a Romaniei a obținut primul trofeu oficial al acestui sezon, dupa victoria din finala Cupei contra celor de la HCM Ramnicu Valcea, scor 29-22. Finala mare din Sala…

- Per Johansson a revenit la București și a promis minuni in Liga Campionilor: ”Voi da tot ce e mai bun!”. Suedezul Per Johansson, noul antrenor al „tigroaicelor” de la CSM București , a ajuns in capitala, pentru a prelua echipa ramasa fara tehnician dupa indepartarea danezei Helle Thomsen. ”Sunt foarte…

- Patru echipe de elevi din Bucuresti, Alba Iulia si Targu Jiu vor participa la finala Campionatului Mondial de Robotica din Statele Unite ale Americii, dupa ce au fost desemnate castigatoare, duminica, la cea de-a doua editie a competitiei BRD FIRST Tech Challenge, care a avut loc la Sala Polivalenta…

- Paula Ungureanu, Iulia Curea (handbaliste active la CSM Bucuresti) si Ramona Farcau (retrasa din activitate), trei jucatoare importante ale nationalei in ultimii 15 ani, au urmarit partida Romania – Rusia (scor 26-25), din preliminariile Campionatului European 2018, dintr-o postura mai putin…

- Per Johansson (48 de ani) a revenit pe banca celor de la CSM București și a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului. Antrenorul reprezentativei Muntenegrului a preluat locul ramas vacant dupa desparțirea de Helle Thomsen și va incerca sa le duca pe "tigroaice" spre al 2-lea trofeu al Ligii…

- Volei Alba Blaj a transferat doua jucatoare din Serbia pentru Turneul Final care va avea loc pe 5-6 mai la București. Campioana Romaniei, Alba Blaj se intarește in vederea Final Four-ului Ligii Campionilor programat in Sala Polivalenta din Capitala pe 5-6 mai.Echipa pregatita de Darko Zakoc a obținut…

- CSM Volei Alba Blaj, campioana Romaniei la volei feminin, a transferat doua jucatoare din Serbia, care au in palmares titlul de campioanei continentale, in perspectiva turneului Final Four al Ligii Campionilor, pe care gruparea ardeleana il va organiza la Bucuresti, pe 5 si 6 mai, a anuntat echipa din…

- Antrenoarea Helle Thomsen a fost demisa de la carma campioanei la handbal feminin, CSM Bucuresti, daneza confirmand decizia clubului in presa din tara natala. Campioana Romaniei nu a facut vreun anunt oficial.”Stiam deja ca voi fi demisa inaintea meciului de astazi (in Liga Nationala, cu CSM…

- CSM București a aflat in aceasta seara data și ora la care va avea loc partida tur cu Metz, din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Astfel, "tigroaicele" vor infrunta echipa franceza in Vinerea Mare, pe 6 aprilie, de la ora 20:30, in Sala Polivalenta. Returul se va disputa…

- CSA Steaua Stirom Bucuresti a invins formatia spaniola CN Astralpool Sabadell cu scorul de 10-9 (3-2, 3-2, 3-2, 1-3), miercuri seara, in Bazinul Steaua din Capitala, intr-un meci din Grupa B a Ligii Campionilor la polo pe apa. Steaua, care s-a impus cu 11-10 in deplasare, a castigat cu emotii, spaniolii…

- Dubla dintre CSM Bucuresti si Metz Handball din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin se va disputa in 6 aprilie, turul, respectiv 15 aprilie, returul pentru calificarea la Turneul Final Four de la Budapesta. Partida tur este programata in 6 aprilie, la Bucuresti, iar returul…

- CSM Bucuresti va intalni echipa franceza Metz Handball in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce gruparea din Hexagon a incheiat pe locul al doilea in Grupa principala 2 a competitiei. Campioana Romaniei a fost invinsa de Rostov, in Rusia, cu scorul de 25-24,…

- Azi aflam adversara CSM București in sferturile Ligii Campionilor de handbal feminin 2018. CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti va intalni formatia Metz Handball in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, cu mansa tur pe teren propriu, programul meciurilor fiind stabilit duminica, dupa incheierea partidelor din grupa principala II a competitiei.CSM Bucuresti a incheiat grupa…

- Azi aflam adversara CSM București in sferturile Ligii Campionilor de handbal feminin 2018. CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul…

- CSM Bucuresti a ocupat locul al treilea in clasamentul final al Grupei principale 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a fost invinsa, sambata, in deplasare, de formatia rusa Rostov pe Don cu scorul de 25-24 (9-12). AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Gabriela Badea)

- Paula Ungureanu, cea mai buna jucatoare a lunii februarie: ”Inseamna ca ce am facut a fost bine!” Paula Ungureanu, portarul echipei CSM Bucuresti, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lunii februarie de catre Federatia Europeana de Handbal (EHF), in urma votului unei comisii internationale de jurnalisti,…

- Campioana CSM Volei Alba Blaj a invins liderul CSM Bucuresti cu scorul de 3-2 (25-22, 25-23, 21-25, 18-25, 15-10), vineri seara, in Capitala, in etapa a doua a fazei play-off (locurile 1-6) a Diviziei A1 la volei feminin. Echipa din Blaj, care va evolua in semifinalele Ligii Campionilor, a reusit sa…

- CSM Bucuresti a invins, duminica, in Sala Polivalenta "Ioan Kunst-Ghermanescu" din Capitala, cu scorul de 29-24 (13-12), formatia daneza FC Midtjylland, intr-un meci disputat in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu si Amanda Kurtovic, fiecare cu sase goluri, au fost…

- CSM Bucuresti a invins astazi formatia daneza Midtjylland cu scorul de 29-24 (13-12), in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala, intr-un meci din grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a reusit o victorie clara, insa deloc facila, avand in vedere ca in min. 48…

- CSM București disputa astazi, de la 15.45, al cincilea meci din Grupa Principala a Ligii Campionilor, impotriva danezelor de la Midtjylland. Ora de start a partidei care va avea loc la Sala Polivalenta din Capitala a fost modificata la solicitarea forului european de handbal (EHF). Clubul…

- Tragerea la sorți a meciurilor din Playoff 6 a fost cu noroc pentru campioana Europei, Vakifbank Istanbul. Galatasaray-Novara e meciul cel mai echilibrat. Final Four-ul Ligii Campionilor la volei feminin se joaca pe 5 și 6 mai, la București, in Sala Polivalenta. Vakifbank Istanbul, cea mai bogata și…

- CSM Bucuresti a fost invinsa in deplasare de echipa maghiara Gyori Audi ETO KC cu scorul de 28-24 (13-11), luni seara, intr-un meci din Grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. CSMB a facut un joc modest si a sfarsit prin a pierde la patru goluri in fata detinatoarei trofeului, dupa…

- Handbalistele Oana Manea, Paula Ungureanu, Jelena Grubisici, Majda Mehmedovici si Iulia Curea si-au prelungit contractele cu campioana CSM Bucuresti, potrivit anuntului de luni seara al clubului din Capitala. Capitanul echipei, Oana Manea, si-a prelungit contractul pe inca un sezon, al saselea in…

- Echipa de handbal feminin a CSM Bucuresti se intareste pentru noul sezon cu trei jucatoare de clasa mondiala, Andrea Lekic, Dragana Cvijic si Jovanka Radicevic, componentele formatiei Vardar Skopje, ajungand la o intelegere cu clubul din capitala Romaniei, urmand sa devina ''tigroaice'' din aceasta…

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa rusa Rostov pe Don, 22-22 (11-12), duminica, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst Ghermanescu'' din Capitala, intr-un meci din Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- CSM BUCUREȘTI-ROSTOV IN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport - VIDEO Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul…

- CSM Bucuresti sustine duminica, de la ora 18:00, o alta partida de mare dificultate in Liga Campionilor, in compania echipei Rostov-Don. Partida se desfasoara in Sala Polivalenta, in cadrul grupei principale 1. Inaintea jocului, campioana Romaniei este lider cu 10 puncte, in timp ce Rostov ocupa…

- Extrema Iulia Curea, autoare a 22 de goluri pea la Sala Polivalenta din Capitala, se anunta greu, dar jucatoarele vor da totul pentru a se impune. ''Cred ca, practic, e cel mai interesant meci al nostru jucat acasa acum. Este un meci greu cu siguranta. Ele sunt deja de joi aici,…

- Gyor, rivala celor de la CSM București, a ramas fara cea mai buna jucatoare: Nork Mork s-a accidentat grav. Echipa maghiara, detinatoarea trofeului, a obtinut o victorie clara pe teren propriu, 32-23 cu echipa daneza Nykobing Falster HK, luni seara, in Grupa I principala a Ligii Campionilor la handbal…

- MIDTJYLLAND - CSM BUCUREȘTI LIVE handbal feminin. ONLINE STREAM DIGI și TELEKOM - VIDEO. CSM Bucuresti joaca in deplasare cu echipa daneza FC Midtjylland, in Grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida se disputa de la ora 16:00 LIVE VIDEO pe DIGI SPORT și TELEKOM SPORT.…

- MIDTYLLAND-CSM BUCUREȘTI ONLINE STREAM LIVE VIDEO Digisport Jucatoarea formatiei de handbal CSM Bucuresti, Aneta Udristoiu, a declarat, joi, ca danezele de la FC Midtjylland sunt jucatoare foarte rapide, dar a precizat ca meciul de duminica din Liga Campionilor va fi castigat de echipa care va gresi…

- Midtjylland – CSM București, in Liga Campionilor de handbal feminin: ”Victoria cu Gyor ne-a dat incredere”. Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti intalneste, duminica, de la ora 17,00, in deplasare, formatia daneza FC Midtjylland, intr-o partida contand pentru grupele principale ale Ligii Campionilor.…

- Campioana Romaniei, CSM Bucuresti, a invins-o aseara pe ETO Gyor, detinatoarea trofeului, cu 28-22 (13-11), in Sala Polivalenta ”Ioan Kunst-Ghermanescu” din Capitala, in primul meci din grupele principale ale Ligii Campionilor Europeni la handbal feminin. CSM, castigatoarea titlului in 2016, dupa o…

- Campioana en-titre a Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins vineri seara, pe teren propriu, detinatoarea Ligii Campionilor, Gyor ETO, cu scorul de 28-22 (13-11), in prima partida din Grupa Principala I a competitiei.

- Volei Alba Blaj nu are timp de odihna dupa rezultatele de senzatie din Champions League (victorie in fieful campioanei Frantei) si trebuie sa se „incarce”, intrucat o asteapta duminica, de la ora 14.45, in Sala „Timotei Cipariu”, o disputa cu o miza enorma. Un derby cu CSM Bucuresti, liderul Diviziei…

- CSM Bucuresti reia asaltul in Liga Campionilor la handbal feminin cu o partida care face toti banii, in compania echipei maghiare Gyor. Jocul va avea loc vineri, de la ora 20:30 (Digi Sport, Telekom Sport), in Sala Polivalenta. Jocul se va disputa cu casa inchisa, bilete fiind vandute cu mult timp…

- Campioana Romaniei a pus gand rau celei mai bune echipe a Europei. Unguroaicele vin a patra oara in Sala Polivalenta. Au caștigat precedentele trei partide. Runda a doua a Ligii Campionilor se deschide vineri, in Romania, cu cel mai tare meci pentru "tigroaice". ...

- Team managerul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Nicolae Luca, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Gyori Audi ETO KC va fi sustinuta de 135 de suporteri maghiari la meciul direct de vineri, din debutul fazei grupelor principale ale Ligii Campionilor, programat in Sala Polivalenta…

- Cu o saptamana inainte de debutul in Liga Campionilor, in 2018, CSM București și-a testat forțele in campionat. Vineri seara, in Sala Polivalenta, Danubius Galați a venit la București pentru meciul din etapa a 13-a a Ligii Naționale. Dunarencele s-au chinuit insa din greu sa ajunga la poarta campioanelor,…

- Handbalistele de la CSM București au un program infernal in perioada urmatoare: doua meciuri in "Liga Florilor", vineri și duminica in Sala Polivalenta, apoi partida cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie.

- Suedeza Bella Gullden, surpriza din partea fanilor echipei CSM București. Isabelle Gullden, una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, a avut parte de un moment inedit, aseara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 13-a. CSM București – Danubius Galați, in program, azi, de la 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala. Vineri, 19 ianuarie CSM BUCUREȘTI – CSU DANUBIUS GALAȚI Sambata, 20 ianuarie 16.00 CSM SLATINA – CS MAGURA CISNADIE HCM RM VALCEA – CS RAPID Duminica, 21…