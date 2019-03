Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe (40 de ani), prezentatoarea emisiunii „Acces Direct“, a rabufnit in timpul editiei de ieri, de la Antena 1, in urma declaratiilor facute de Florentina Gavrila, o tanara care este acuzata de familiile unor copii bolnavi ca si-a insusit banii stransi din donatii.

- Simona Gherghe este foarte incantata de reacția pe care a avut-o fiica ei la gradinița. Ana Georgia s-a comportat foarte bine. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, și-a dus fetița la gradinița. Ana Georgia s-a comportat foarte bine, spre bucuria celebrei ei mamici. "Doua ore, la gradinița…

- Simona Gherghe a dezvaluit, in cadrul emisiunii pe care o modereaza, numele pe care il va purta bebelusul ei, scrie lyla.ro. "O sa fie Ioan. Unul dintre nume este Ioan, ca sa pastram traditia in familie", a dezvaluit Simona Gherghe la „Acces Direct". Citeste si Surpriza pe PIATA MEDIA.…

- Cantaretul Alex Velea (34 de ani) nu mai prezinta emisiunea „Acces Direct“, anuntul fiind facut chiar de Simona Gherghe (40 de ani), care a dezvaluit si motivele pentru care colaborarea a fost incheiata dupa doar cateva luni.

- De astEzi, emisiunea "Acces Direct" ixi schimbE formula de prezentare. Simona Gherghe a dat startul unui nou sezon, iar Alex Velea nu mai este co-prezentator pentru cE angajamentele de artist nu i-au mai permis sE facE fatE prezentei zilnice in fata telespectatorilor.

- Sezonul de la “Acces Direct” care incepe azi la Antena 1 este intr-o noua formula de prezentare! Fara Alex Velea in calitate de co-prezentator, relateaza spynews.ro. Conform sursei citata, proiectele muzicale in care e implicat nu i-au mai permis acestuia sa se ocupe și de emisiunea care ruleaza…

- Alex Velea a inceput anul 2019 cu schimbari majore in plan profesional. Indragitul artist nu va mai fi coprezentator alaturi de Simona Gherghe in emisiunea „Acces Direct”. Alex Velea renunța la colaborarea cu Antena 1, iar decizia, se pare, ii aparține in totalitate artistului. De astazi, 7 ianuarie,…

- Simona Gherghe a venit in direct, la ”Xtra Night Show”, acolo unde a vorbit nu doar despre momentele pe care le traiește de cand e insarcinata, cat și despre venirea lui Alex Velea la ”Acces Direct”.