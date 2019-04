Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Baniaș, cunoscuta telespectatorilor de la show-ul de televiziune Insula Iubirii, s-a afișat blonda in fața prietenilor sai din mediul online. Transformarea este spectaculoasa. Pe contul sau de socializare, Mirela Baniaș a postat o fotografie in care apare așa cum o știe toata lumea, și anume…

- Mai este foarte puțin pana ce unul dintre cele mai urmarite show-uri va incepe la Antena 1. Ionuț Gojma, fostul iubit al Mirelei, care in noul sezon este ispita la „Insula Iubirii” a marturisit ca nu știe exact data cand se va difuza emisiunea, insa recunoaște ca totul va fi cu adevarat spectaculos.…

- Sezonul 5 „Insula Iubirii” va incepe in curand la Antena 1 și deja au fost deja dezvaluite trei dintre ispitele care vor testa relațiile in sezonul 5: doua masculine și una feminina. La finalul sezonului 4, telespectatorii au aflat ca Ionuț Gojman, concurent alaturi de Mirela, se va intoarce in sezonul…

- Mirela a reacționat dupa ce ispita Mircea a facut declarații despre ea și despre relația dintre ei atat la show-ul Insula Iubirii, cat și dupa incheierea emisiunii. Dupa incheierea emisiunii Insula Iubirii, de la Antena 1, Mirela Baniaș a ramas in relații foarte bune cu ispita Mircea, barbatul care…

- Cristian Tudor Popescu a declasrat ca Simona Halep a caștigat meciul cu Sofia Kenin avand in plus inima. Simona Halep, prima reactie dupa a doua victorie la Australian Open 2019. Ce spune despre duelul cu Venus Williams "Simona Halep a avut ceva in plus: inima. A castigat acest meci…

- Nicoleta, ispita de la "Insula Iubirii", a trecut prin momente de panica in urma cu cativa ani, atunci cand din cauza unui chist a ajuns pe masa de operatie, iar medicii au intervenit de urgenta pentru a o salva.

- A trecut perioada sarbatorilor, iar acum vedetele vor sa-si recapete silueta de vis. Nicoleta de la Insula Iubirii trece la treaba. La ce metoda a apelat pentru a pierde kilogramele acumulate in perioada sarbatorilor a dezvaluit chiar ea, in direct, la Antena Stars.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au desparțit intr-un fel surprinzator, mai ales ca nu au aratat nicio clipa ca in relația lor ar exista probleme. Chiar daca și-au spus la revedere, niciunul nu a vorbit pana acum despre separere. Iata, insa, ca primul care a dat carțile pe fața a fost chiar Alex Bodi.