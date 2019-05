Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a reacționat dupa inmormantarea creatorului de moda Razvan Ciobanu. Fashion-editorul și-a spus parerea despre cei care au venit la ceremonie. Iulia Albu s-a numarat printre vedetele care au venit sa-l conduca pe ultimul drum pe regretatul designer Razvan Ciobanu. Intr-un interviu pe care…

- Familia și prietenii lui Razvan Ciobanu și-au luat ramas bun de la creatorul de moda la slujba de inhumare care a avut loc joi in Sectorul 5 al Bucureștiului. Designerul a fost condus pe ultimul drum de vedete din showbiz-ul autohton, printre care Catalin Botezatu, Raluca Badulescu, Rita Mureșan, Mircea…

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a facut o declarații la inmormantarea colegului sau de breasla, Razvan Ciobanu. "Suntem sortiti pieirii si cu totii gresim. De aceea, in aceste momente grele, rugam pe toata lumea sa respecte durerea familiei, a celor care l-au iubit foarte tare si, nu in ultimul…

- Rauri de lacrimi au curs langa sicriul lui Razvan Ciobanu, care a fost inmormantat și condus pe ultimul drum de familie și de vedete din lumea modei din Romania, venite sa-și ia ramas-bun. Prieten bun cu Razvan Ciobanu, Sorin Oprea a povestit ca designerul era abatut in seara de dinaintea tragediei.

- Apropiații i-au pus mai multe oboiecte in sicriu lui Razvan Ciobanu inainte de inmormantare Joi, 2 mai 2019, creatorul de moda Razvan Ciobanu este condus pe ultimul drum. Inainte de inmormantare, prietena acestuia, Laura Vicol, i-a pus in sicriu mai multe obiecte. Potrivit spynews.ro, Laura Vicol a…

- Catalin Botezatu și Raluca Badulescu iși conduc prietenul., Razvan Ciobanu, pe ultimul drum. Cei doi au venit impreuna la biserica pentru a asista la slujba de inmormantare a fostului lor coleg de la emisiunea Bravo ai stil, de la postul de televiziune Kanal D. Cei doi, marcați de durere, abia și-au…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, intr-un accident produs in judetul Constanta. Designerul de 43 de ani se intorcea din Mamaia, de la o petrecere, cand a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in mai multi copaci.

- Catalin Botezatu este indurerat de vestea ca Razvan Ciobanu a murit prematur, la doar 43 de ani. Designerul și-a gasit puterea de a spune cateva cuvinte despre ce a insemnat Razvan Ciobanu pentru el, dar și pentru lumea modei romanești.