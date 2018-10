Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 45 de ani a ajuns, joi seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau in soc hemoragic dupa ce ar fi fost atacat si injunghiat de trei indivizi in centrul orasului Buzau. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Buzau, Amalia Calugaru, din primele investigatii a reiesit faptul ca incidentul…

- Tanarul inginer a trait acum o experienta care il va marca cu siguranta pentru tot restul zilelor: dupa ce si-a prins iubita ca l-a inselat cu alt barbat a fost la un pas de puscarie • Iubita lui l-a acuzat ca i-a citit conversatiile de pe Facebook pe care le-a avut cu amantul sau si [...]

- Un barbat in varsta de 81 de ani a fost adus in stare grava la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa ce a fost agatat de un tramvai, incidentul avand loc vineri seara in cartierul Tatarasi, scrie Agerpres.Diana Cimpoesu, coordonatorul UPU-SMURD de la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, a declarat…

- Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat ca baiatul, in varsta de 15 ani, s-a ales cu multiple traumatisme din cauza unei lovituri puternice in regiunea capului dupa ce a sarit intr-un bazin, in orasul Soroca. "Pe parcursul zborului, pacientul fiind in stare grava a fost monitorizat de catre…

- Primele imagini de la locul accidentului aviatic din Fratauții Vechi, Suceava . Fotografiile arata epavele celor doua avioane prabușite. UPDATE. Potrivit medicului Diana Cimpoesu, medic-sef al Unitatii de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Judetean Sfantul Spiridon din Iași, pilotul supraviețuitor…

- Acesta a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi in stare grava, fiind intubat imediat. „Pacientul in varsta de 24 de ani, din Tibanesti, a ajuns in UPU in urma unei intoxicatii polimedicamentoase si etanolice, astfel ca s-a decis intubarea sa de urgenta",…

- Tot mai mulți bacauani se prezinta la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacau cu simptome de intoxicație cu ciuperci. Suntem in plin sezon, așadar medicii se așteapta la inmulțirea acestor cazuri. „Pana acum am avut 11 pacienți care... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Durere și jale pentru un barbat de 55 de ani din Rebrișoara, județul Bistrița Nasaud, care a avut parte de un adevarat ghinion. Acesta a fost lovit de cal, iar ulterior, in drumul spre spital a fost implicat intr-un accident rutier. Cei de la Unitatea de Primiri Urgențe și-au facut cruce cand l-au vazut.