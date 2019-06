Ce a publicat Liviu Pleșoianu înainte de Congresul PSD de sâmbătă „Precum pasarea Phoenix, ascunsa in neagra cenușa,

La capat de noapte de smoala, in prag de negru abis,

Din propria iluzie coboara, prin tainica Timpului ușa,

Cei adormiți cu pleoapa deschisa, treziți din visul in vis. Nascuți din cernoziomul cuminte, din deasa umbra a stejarului des,

Legați cu absurde lanțuri din aur, din inima propriului munte cules,

Verzi fii ai brazilor, fiicele dealurilor,

Ai Soarelui zarii, ale șoaptelor Marii,

Voi, cei turnați fara rost printr-o sparta clepsidra: Va impreunați sau luptați cu trupul de Hidra?”, a scris, joi seara,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu sunt deloc impacat cu gandul ca la Alegerile Prezidentiale din toamna lui 2019 batalia electorala sa se dea intre reprezentantul PNL si cel al USR. Cred ca o tara normala europeana are dreptul la alegerea rationala intre un candidat de dreapta si unul de stanga, iar din acest motiv am propus…

- Liderii PSD pregatesc azi și maine, la mare, congresul de saptamana viitoare. Președintele interimar, miniștri, parlamentari, șefi de organizații discuta depre candidaturi, dar și despre posibile schimbari in guvern.

- ''Imi scriu mulți oameni și ma intreaba de ce nu se ia poziție cu privire la posibila fraudare a alegerilor de acum cateva saptamani. ...Cu toata dragostea, eu tot trag semnale de alarma inca din anul 2017: 1. Mi-am pus semnatura pe Raportul final al comisiei parlamentare care a anchetat alegerile…

- In plin CEX PSD cu scantei, Gabriela Firea posteaza pe Facebook un mesaj optimist. Primarul Capitalei se afla la Londra, acolo unde va suferi o operație.Citește și: Liviu Pleșoianu s-a DEZLANȚUIT din cauza ochelarilor lui Gigel Știrbu: 'Oare oamenii cu halate albe l-au tratat pe domnul cu…

- "Privesc cu ingrijorare in jurul meu. Lupte interne fara sens. Sper sa nu ne facem rau singuri si sa dam satisfactie adversarilor nostri. Care nu sunt putini si sunt si foarte cruzi...", a scris Codrin Stefanescu pe Facebook. Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, astazi, de la ora 11.00, iar…

- iCEE.fest: UPGRADE 100 aduce in Bucuresti, peste doar doua saptamani, peste 140 de speakeri, experti si autori ai unor lucrari importante din domeniul transformarilor provocate de Internet si de noile tehnologii, in cel mai amplu festival de acest tip care a avut loc vreodata in tara noastra si in regiune.

- „In anul 2016, pe 6 iulie, publicam un fragment video și o petiție pentru grațierea unei mame. Cazul a fost preluat imediat de Antena 3, iar o țara intreaga a SIMȚIT și i-a cerut lui Iohannis grațierea”, a scris Liviu Pleșoianu pe contul sau de Facebook, adaugand ca i s-a parut „normal” sa publice…

- Internetul are nevoie de noi reglementari pentru a combate propagarea discursului urii, pentru protejarea confidentialitatii si a informatiilor, precum si pentru a preveni amestecul in procesul electoral, a precizat duminica Mark Zuckerberg, cofondatorul si directorul executiv al Facebook, potrivit…