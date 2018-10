Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a salutat luni, intr-o postare pe Twitter, 'noul acord comercial magnific' cu Mexicul si Canada, obtinut in ultimul moment in noaptea de duminica spre luni, relateaza AFP. 'Este un super-acord pentru cele trei tari, care rezolva problemele si erorile NAFTA',…

- Europenii au anuntat crearea unui sistem de troc cu scopul de a-si pastra comertul cu Iranul si a evita totodata sanctiuni americane, sfidandu-l pe Donald Trump, care a indemnat marti la „izolarea” regimului ”corupt” de la Teheran, relateaza AFP.

- Administratia presedintelui SUA a anuntat pe 17 septembrie ca incepand cu 24 septembrie Washingtonul va introduce taxe pentru produse chinezesti in valoare de 200 miliarde de dolari. Taxa initiala va fi de 10%, dar va creste la 25% in 2019. Nu este pentru prima data cand SUA introduc taxe comerciale…

- Avionul cu care directoarea Fondului Monetar International, Christine Lagarde, parasea Argentina dupa reuniunea G20 a aterizat de urgenta la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Ezeiza din Buenos Aires, relateaza luni presa locala preluata de Reuters.

- "Impactul actualelor masuri asupra economiei, in cel mai rau scenariu, este in jur de 0,5- din PIB-ul global", a avertizat directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde. Fondul Monetar International a analizat diverse scenarii in urma anuntului presedintelui SUA, Donald…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat joi „fortele“ din Statele Unite „gata sa sacrifice relatiile ruso-americane“, la doua zile dupa summit-ul de la Helsinki cu omologul sau american, Donald Trump, extrem de criticat in tara sa din cauza pozitiei sale conciliante, relateaza AFP.

- Rusia s-a implicat în alegerile din Republica Moldova și încearca sa submineze democrația din toata lumea. Acuzațiile vin din partea președintelui Camerei Reprezentanților a Statelor Unite, Paul Ryan, care a enumerat o lista a țarilor în scrutinul carora a intervenit Kremlinul.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a raspuns duminica seara afirmatiei presedintelui american Donald Trump conform careia el vede UE ca un ‘inamic’ in privinta politicii comerciale.