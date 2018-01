Ce a primit Marius Pieleanu în cutia poștală- FOTO Marius Pieleanu a trimis doua fotografii pentru DCNews cu afișele pe care le-a primit in cutia poștala. Sociologul afirma ca aceste foi au fost distribuite in tot orașul Chitila. Prin materialele distribuite, oamenii sunt chemați la protestele din 20 ianuarie 2018, cand se anunța a fi ”revoluția generației noastre”. Sociologul Marius Pieleanu se intreaba de unde au avut cei care organizeaza protestele bani pentru tiparire și distribuire. Iata ce a primit Marius Pieleanu in cutia poștala: "Toate drumurile duc la Bucuresti. "Revolutia" generatiei noastre" este denumirea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROTEST, 20 ianuarie 2018, Piața Universitații. ”Toate drumurile duc la Bucuresti. "Revolutia" generatiei noastre” este denumirea evenimentului ce strange protestatarii la București, de la ora 18:00. Mesajul Jandarmeriei pentru protestatari PROTEST, 20 ianuarie 2018, Piața Universitații.…

- Jandarmeria Capitalei a transmis, vineri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook, facand apel la desfasurarea unor manifestatii pasnice. Institutia spune ca este echidistanta si garanteaza drepturile constitutionale ale cetatenilor, cat timp acestia se manifesta pasnic si recomanda protestatarilor…

- Alte peste 2.400 de persoane s-au aratat interesate de evenimentul organizat sambata, de la ora 18. In paralel, la mitingul similar din Capitala - Toate drumurile duc la Bucuresti. "Revolutia" generatiei noastre – si-au anuntat prezenta peste 15.000 de persoane si alte 43.000 s-au aratat interesate…

- Ei au vorbit despre marele protest anunțat pentru sambata, 20 ianuarie, "Revoluția" generației noastre. In plus, Cristian Mihai Dide și Tudor Carstoiu au lansat o invitație inedita pentru Mihai Tudose pe care o veți afla vineri, 19 ianuarie, incepand de la ora 11:00, cand va fi difuzat interviul.…

- Protestatarii din Cluj care au plecat, acum o saptamana, pe jos, spre București, ca sa participe la protestul anunțat pentru 20 ianuarie, au parcurs deja mai bine de trei sferturi din distanta dintre cele doua orase. In aceasta seara, oamenii au ajuns la Comarnic, adica sunt la putin peste 100 de kilometri…

- Anunțul a fost facut marți de Poliția Locala. Agenții din cadrul Serviciului Protecția Mediului au inceput in aceasta saptamana sa imparta pliante timișorenilor care locuiesc in zonele unde se formeaza rampe clandestine. „Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au demarat,…

- Tinerii sunt chemați sa vina cu trenul tocmai pentru ca au gratuitate (data de PSD). "Ești student in Romania? VINO LA BUCUREȘTI! Știm ca ești in sesiune, dar hai cu trenul pana la București, pe tren poți invața, poți citi și, in același timp poți sa contribui la REVOLUȚIA GENERAȚIEI NOASTRE!…

- Politistul brasovean, Marian Godina s-a implicat si el in cazul pedofilului din Capitala. Dupa prinderea celui acuzat, acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le acestora identitatea pedofilului din Capitala,…

- Si in acest an, mii de romani au stat la coada pentru a da bani statului si a-si achita taxele si impozitele locale inca din primele zile ale anului 2018. La Directia de Taxe si Impozite locale Sector 3, din Bucuresti, oamenii au stat chiar si o ora la coada. Acestia spun ca s-au obisnuit sa stea zeci…

- Pana joi, 28 decembrie, in jur de 1.000 de persoane au anunțat pe Facebook ca se vor duce la protest, in timp ce aproape 8.000 au spus ca sunt interesate de acest eveniment. „Da, Carnaval: „Bucureștiul va zice NU!” Pe 1 ianuarie, ora 18, Piața Victoriei. Asta-i propunerea noastra, va…

- Ion Iliescu este consecvent in declarațiile pe care le face, fara mare placere, despre evenimentele din decembrie 1989. Nu a recunoscut niciodata implicarea intr-un complot impotriva lui Nicolae Ceaușescu. Dar lucrurile nu stau chiar așa, potrivit spuselor generalului Nicolae Militaru, unul dintre…

- Gheorghe Marcu, in cartea "Revolutia anuntata", aparuta la editura Axis Libri, in 2017, face o radiografie atent informata despre evenimentele precursoare anului ce a dus la asa-zisa revolutie din 1989. Autorul s-a informat atent si prin detalii surprinzatoare, relateaza intamplari traite de el despre…

- Mesaj emotionant al premierului Mihai Tudose la 28 de ani de la declansarea Revolutiei din 1989 in Bucuresti. Premierul a adus un omagiu eroilor cazuti pentru democratie."Omagiul meu și profund respect romanilor care au platit cu viața in decembrie 1989 pentru libertate și democrație. Curajul…

- Mii de protestatari s-au strans in aceasta seara (marți, 19 decembrie) in Piața Operei din Timișoara, nemulțumiți de modificarile pe care coaliția PSD-ALDE le aduce legilor justiției și codurilor penale. Oamenii au pornit in marș pe strazile Timișoarei, scandand mesaje extrem de dure la adresa actualei…

- In 2005, dupa ce Traian Basescu a ajuns președintele Romaniei, s-a instaurant o a doua ”frație a Securitații”, de inspirație externa, cu ajutorul oamenilor lui George Soros, a declarat consultantul politic Cozmin Gușa, la Realitatea TV.Exista o umbra a fostei Securitați in zona de poliție…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, 17 decembrie, in București și alte orașe din țara. Organizatorii protestelor au intitulat evenimentul “Se cuvine sa rezistam prezentului si sa ne pregatim viitorul”, inspirați din discursul Regelui Mihai din Parlamentul Romaniei, din anul 2011. ”Iesim duminica sa…

- Toti cei care doresc sa depuna flori si sa se inchine la catafalcu Regelui Mihai al Romaniei o mai pot face astazi si maine. Oamenii sunt asteptati de la ora 8 pana la 22 la Sala Tronului de la Palatul Regal de la Bucuresti, acolo unde este depus sicriul monarhului.

- Consiliul Europei cere Romaniei informatii despre proiectul privind legile justitiei Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind…

- O firma din Bucuresti a apelat la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC , nemultumita de rezultatului procedurii de achizitie publica emis de Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA, in calitate de entitate contractanta. Search Corporation SRL, cu sediul in Bucuresti,…

- De la Constanta a ajuns, vineri dimineata, un autocar inscriptionat cu semnul electoral PSD, in care erau aproximativ 100 de persoane. "Am venit pentru ca sunt romanca. Si pentru ca este ziua noastra. Nu vreau sa-l fluier pe Iohannis, pentru ca este roman ca mine, presedintele tarii, si…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Zeci de mii de romani s-au strans la Bucuresti si in alte orase din Romania, duminica, pentru a protesta fata de aceste modificari, anunta agentia Reuters…

- Cateva zeci de mii de oameni au protestat duminica seara in mai multe orașe din țara și in Capitala cerand retragerea legilor Justiției, respingerea in Parlament a Ordonanței privind modificarea legislației fiscale, demisia Guvernului și a președinților Camerei Deputaților și Senatului. *…

- Jandarmi calare la protestele din Piața Victoriei. S-au inregistrat primele tensiuni la protestele din București. Oamenii s-au enervat pentru ca un numar mare de jandarmi calare au fost prezenți in mulțime, fapt ce a dus la imbranceli intre cele doua tabere. Noile proteste fața de legile justiției au…

- Noile proteste fața de legile justiției au scos in strada peste 25.000 de oameni in București (detalii aici). Incidentele nu au lipsit insa. Oamenii s-au enervat pentru ca un numar mare de jandarmi calare au fost prezenți in mulțime, fapt ce a dus la imbranceli intre cele doua tabere.

- Peste 1.500 de manifestanti s au adunat duminica seara in Piata Victoriei, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor justitiei, informeaza Agerpres.ro Oamenii scandeaza 39; 39;Justitie, nu coruptie 39; 39;, 39; 39;PSD, ciuma rosie 39; 39; si 39; 39;Demisia 39; 39; si poarta pancarte pe care scrie…

- Peste 1.500 de manifestanți s-au adunat duminica seara in Piața Victoriei, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor justiției. Oamenii scandeaza ''Justiție, nu corupție'', ''PSD, ciuma roșie'' și ''Demisia'' și poarta pancarte pe care scrie ''Toți…

- Un artist și o arhitecta și-au propus sa recupereze memoria Capitalei și sa construiasca o istorie sociala a producerii arhitecturii publice printr-un amplu proiect de documentare. Calin Dan și Celia Ghyka au realizat o serie de video-interviuri cu muncitori care au participat la ridicarea Casei…

- Mesajul Farmaciei Catena, dupa moartea Stelei Popescu. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in holul casei sale din centrul Capitalei. Stela Popescu a fost gasita prabușita in holul casei de catre o vecina a acesteia, care a vrut sa o viziteze…

- Primarul din Copsa Mica, judetul Sibiu, care a mers pe jos pâna la Bucuresti, a primit, dupa o luna, de la Secretariatul General al Guvernului un raspuns care se termina la jumatatea frazei: ”Urmeaza ca, în termenul legal, institutiile sesizate sa”. Documentul este semnat…

- Cel mai vizibil efect al protestelor de joi și vineri de la sediile APIA din țara a fost apariția unei solicitari din partea conducerii centrale a agenției, de furnizare a unor liste cu angajații care au protestat in teritoriu. „Avand in vedere apariția in mass-media romaneasca a unor…

- Angajații Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) din centrele judetene incep protestele. Sunt nemultumiti de Legea salarizarii, dupa care veniturile lor vor scadea cu sume cuprinse intre 700 și 2.800 de lei. „Oamenii sunt pregatiți sa inceapa de maine (joi – n.r.) protestele la centrele…

- PROTESTE fata de Revolutia fiscala, in tara. BUCURESTI: Doi protestatari, ridicati de jandarmi/ CLUJ: "Ziua sunt corporatist, dar seara #rezist" Sute de oameni s-au strans, duminica seara, in Piata Victoriei, fiind nemultumiti de proiectul legilor justitiei si de adoptarea OUG privind masurile fiscale.…

- La momentul plecarii catre PSD, protestatarii s-au imbrancit cu jandarmii, din cauza ca oamenii ar fi incercat sa mearga pe sosea. "Din cauza piloului 2 de pensii, ca au taiat contributia de la pilonul 2 pensii, din cauza preturilor, au crescut preturile, combustibil, mancare, si din cauza…

- La data de 08 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Postului de Politie Milcovul au fost sesizați cu privire la faptul ca la data de 20 octombrie a.c., un barbat, de 30 ani, din localitate, ar fi fost victima unei inșelaciuni prin intermediul unui site. Barbatul a comandat prin intermediul unui site…

- Proteste dupa adoptarea OUG privind modificarile fiscale Cateva sute de persoane au participat miercuri la un protest in fața Guvernului, exprimandu-și nemulțumirea fața de modificarea Codului fiscal. Numarul maxim a fost atins în jurul orei 13,30, dupa care cei mai mulți, majoritatea…

- Sute de persoane protesteaza in fața sediului Guvernului ca urmare a adoptarii ordonanței privind masurile fiscale. Sute de protestatari sunt in Piata Victoriei din Bucuresti, acestia fiind nemultumiti de adoptarea ordonantei de urgenta privind masurile fiscale. Oamenii au protestat in fata Guvernului…

- Cum arata Mihai Albu la un an de la implantul de par. Designerul iși sarbatorește astazi ziua numelui, așa ca a avut parte d o surpriza de proporții. Fostul soț al Iuliei Albu a primit un tort din partea echipei de la Vorbește lumea. Mihai Albu și-a facut implant de par in urma cu un an , iar acum arata…

- Românii au protestat si peste hotare. Mai multi oameni s-au strâns în capitalele europene pentru a-si exprima nemultumirea fata de deciziile actualului Guvern în ceea ce priveste modificarile propuse legilor justitiei. La Londra, Zurich, Berlin sau…

- Peste 10.000 de oameni protesteaza la aceasta ora in București. Circulația in Piața Victoriei este blocata. Oamenii au inceput sa se deplaseze inspre Piața Romana, urmand sa ajunga la Palatul Parlamentului, relateaza digi24.ro. In alte peste 30 de orașe din țara sunt organizate astazi manifestații.

- In momentul agresiunii, soții Chirvase se aflau pe o trecere de pietoni de pe strada Baba Novac din capitala. "Eram pe trecerea de pietoni și era pur și simplu sa dea peste noi cu mașina. In loc sa opreasca, șoferul a accelerat. Aveam o sticla de 0.5 litri de apa aproape goala in mana și am aruncat…

- Cei trei mineri raniți, in aceasta dimineața, in explozia care a avut loc in Mina Uricani, sunt aduși de urgența in Capitala, cu un elicopter SMURD. Potrivit lui Toma Petcu, ministrul Energiei, minerii au arsuri pe 50% din suprafața corpului, iar despre doi dintre ei se știe ca ar avea arsuri și pe…

- Marș pentru victimele tragediei din Colectiv, pe 27 octombrie 2017. Victimele incendiului din Colectiv sunt comemorate vineri, 27 octombrie, cu trei zile inainte de implinirea a doi ani de la tragedie. Rudele si prietenii celor disparuti atunci, supravietuitori dar si oameni neimplicati in mod direct, participa…

- Angajatii Uzinei de Vagoane Aiud au intrat joi in greva, protestand astfel pentru ca nu si-au mai primit salariile de aproximativ trei luni.Oamenii au oprit activitatea in cadrul societatii si cer autoritatilor sa intervina deoarece patronatul societatii nu doreste sa transeze situatia uzinei,…

- O fetita în vârsta de 8 ani si fratiorul sau, de 12, au început sa fie urmariti pas cu pas de un barbat suspect. Din fata scolii, barbatul îi petrecea, de la distanta, pâna acasa.

- Steve Wozniak, co-fondator al Apple, cea mai valoroasa companie listata din lume (812 mld. dolari), a discutat despre inceputurile Apple, parteneriatul cu Steve Jobs, inteligenta artificiala, viitorul tehnologiei, cryptomonede si blockchain, in cadrul evenimentului IAA Global Conference care s-a…

- Circa 200 de angajati ai societatii de furnizare a agetului termic din Galati, Calorgal, au protestat, dimineata timp de cateva ore, nemultumiti fiind in primul rand de faptul ca nu si-au mai primit salariile de o luna si jumatate. In plus, angajatii Calorgal sustin ca nu mai primesc nici bonuri de…

- Atunci cand cineva drag este bolnav și are nevoie de o rugaciune, e bine sa știm cateva lucruri pe care nu toți creștinii le știu. Suferințele sunt inevitabile in viața, ele fiind vazute de oameni cu credința de Dumnezeu ca incercari. Protoiereul Valerian Crecetov a vorbit despre ce ar trebui sa facem…

- Au o relație de mai bine de patru ani, dar in prezent nu-și fac niciun plan sa o oficializeze. Marina Almașan a renunțat deja la aceasta idee, asta pentru ca partenerul sau este in prezent un ”barbat cu multe probleme”. Marina Almașan pare sa nu aiba noroc prea mare in dragoste. Vedeta tv a avut doua…

- Ambasadorul SUA, la pas prin Parcul Natural Vacarești . Hans Klemm a vizitat Delta, și a fost promovat, alaturi de soția sa, la rangul de cercetaș, de catre Asociația Cercetașilor Tradiționali din Romania. Ambasadorul SUA la București a scris despre plimbarea prin Delta Vacarești intr-o postare pe pagina…