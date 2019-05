Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar a fost legitimat si apoi amendat de Jandarmerie pentru ca a huiduit-o pe Viorica Dancila. S-a intamplat chiar cand premierul isi incepea vizita in Hunedoara. In timp ce oficialitatile o intampinau cu flori, un tanar o apostrofa, transmite Digi24.ro. Rușine!”, „Viorica Docila!”, „Doamna Dancila,…

- Liviu Dragnea a fost intampinat cu huiduieli, vineri, 19 aprilie, si la Botosani, judetul in care PSD a castigat alegerile aproape de fiecare data in ultimele trei decenii. Insotit de Viorica Dancila, liderul social-democrat a participat la alegerile interne din cadrul filialei judetene PSD. Pe toata…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au identificat un tânar de 22 de ani, din municipiul Iași, banuit de comiterea infracțiunii de harțuire, scrie realitateadeiasi.net.

- Un tanar, de 21 de ani, din Hunedoara, a fost depistat la furat in judetul Gorj, la Targu Jiu. In urma unor activitati informativ-operative efectuate de politisti din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu – Biroul de Investigatii Criminale, s-a stabilit ...

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au fost invitați la Congresul Socialiștilor Europeni, desfașurat la Madrid, in perioada 22-23 februarie. Cu toate acestea, nimeni nu a ascultat discursul șefului PSD, mai ales ca a fost singurul care a vorbit in romana, ca la final sa fie huiduit!

- Un accident s-a petrecut miercuri seara, la Uricani, cand un ATV a intrat in coliziune cu un autoturism. „Un tanar in varsta de 29 de ani, conducatorul unui ATV, nu a respectat semnificația indicatorului STOP și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un cetațean francez de…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a fost prins de politisti, joi, in timp ce conducea masina in judetul Arges cu o viteza peste limita legala. Acesta a fost amendat si a ramas fara permis pentru 90 de zile, transmite...