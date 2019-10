Stiri pe aceeasi tema

- Fosul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a avut o iesire furibunda la adresa olandezilor, dupa cazul pedofilului criminal care a facut o victima in tara noastra. In contextul in care Olanda, de-a lungul timpului, a fost printre cele mai vocale state europene care ne-au predat…

- Tesla a inregistrat o creștere semnificativa a vanzarilor pe piața din Europa dupa ce a inceput livrarile lui Model 3 in prima parte a acestui an. Treptat, Model 3 a urcat in topurile de vanzari din anumite țari, in special Norvegia, iar acum reușește o performanța similara și pe piața din Olanda. Potrivit…

- Depistarea in trafic a unui autoturism care circula cu o viteza peste cea admisa legal a dus la identificarea la volan a unui tanar de 20 de ani, care nu avea permis de conducere pentru nici o categorie auto.Incidentul s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, cand un echipaj din ...

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru conducere fara permis dupa ce s-a urcat la volan, desi avea permisul retinut, fiindu-i suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

- Un tanar de 21 de ani din Abrud a avut ”ghinionul” sa fie oprit in trafic, in timp ce conducea cu permisul suspendat. A fost prins de radar, pe DN 74A, intr-o acțiune organizata de polițiștii rutieri din Campeni. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 16.40, cu ocazia unei acțiuni de combatere a…

- Presedintele PSD Dambovita, Rovana Plumb-candidatul numarul 1 pe lista PSD la alegerile europarlamentare, a dat un mesaj mobilizator pentru toti romanii chiar din inima Moldovei, fiind prezenta la mitingul PSD la Iasi. Rovana Plumb a tinut sa sublinieze si faptul ca PSD a realizat cea mai mare majorare…