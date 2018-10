Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL…Un jandarm din cadrul Inspectoratului pentru Jandarmi Vaslui a fost trimis in judecata dupa ce a fost acuzat de abuz in serviciu. Mai exact, in urma cu trei ani, in timp ce activa in cadrul Detasamentului de Jandarmi Tecuci, Marian Cristinel Popa a amendat o prostituata cu 500 de lei si i-a…

- Incredibil, dar adevarat! O nevasta geloasa din Vaslui și-a batut barbatul pana au intervenit forțele de ordine și medicii de la Ambulanța. Nu este nicio exagerare. Un proverb japonez spune ca gelozia e sufletul dragostei, iar un cioban din satul Simila, comuna Zorleni, a simțit pe pielea sa valoarea…

- Aflat in spatele gratiilor, acolo unde ispașește o pedeapsa de 10 ani de inchisoare, Sorin Ovidiu Vintu, unul dintre cei mai puternici milionari din Romania, a fost pus intr-o situație mai puțin obișnuita. (Super oferta de angajare) Dupa ce Comisia de disciplina a Penitenciarului Rahova i-a aplicat…

- Maricica Hodorca este printre puținele femei din Romania care prefera sa ingrijeasca batrani la noi in țara, decat sa mearga in Italia, unde ar caștiga mult mai bine. Femeia marturisește sincer ca este mult mai fericita in Romania, deși caștiga pe luna 320 de euro, fiind angajata la Direcția de Asistența…

- Monica Hill și partenerul ei de viața, Catalin Botezatu, au tras o spaima cumplita in timp ce se aflau in Paris, orașul indragostiților. Prezenta aici ca sa iși onoreze contractele, frumoasei vedete i s-a facut rau și a fost dusa de urgența la spital, unde medicii au bagat-o imediat pe perfuzii. Citește…

- Conform studiilor, Bucureștiul este cel mai aglomerat oraș din Europa din punct de vedere al traficului al cincilea la nivel global. Odata ce sezonul estival s-a incheiat, drumurile din Capitala au devenit, fara sa exageram, adevarate parcari. Inclusiv Simona Halep a simțit, pe propria-i piele, ce inseamna…

- Un iesean s-a luptat timp de doi ani prin procese cu Poliția Rutiera din Iași pentru a demonstra ca a fost amendat degeaba și i-a fost confiscat numarul de inmatriculare fara motiv. Suparat ca polițiștii de la Rutiera l-au amendat degeaba, un conducator auto din Iași a inceput un adevarat razboi impotriva…

- Gardul metalic construit de un primar din Vaslui pentru izolarea bazinului de alimentare cu apa a fost furat in noaptea in care edilul se afla la o nunta, iar polițistul era liber. Hoții au taiat mai bine de 100 de metri de gard metalic, cu flexul, intr-un timp record. Primarul din Ghermanești e negru…