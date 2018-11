Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de suspiciune de pesta porcina africana a fost inregistrat joi in judetul Olt, in comuna Rusanesti, la un porc dintr-o gospodarie particulara, potrivit directorului Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Animalelor...

- Un barbat a fost grav ranit, sambata dimineata, in urma unei explozii ce s-a produs intr-o garsoniera din municipiul Roman, judetul Neamt, el suferind arsuri pe o treime din suprafata corpului si fiind transportat la spital. Explozia nu a fost urmata si de incendiu.

- Un barbat a murit pe loc in urma unui accident petrecut intre localitatile Caracal si Dobrosloveni. De asemenea, o femeie scoasa cu dificultate dintre fiarele masinii in stare grava, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion.

- Patru tineri din județul Olt au ramas blocați in zapada dupa ce s-au aventurat cu masina pe un drum inchis, pe Transalpina, fara sa aiba cauciucuri de iarna. Turiștii au fost salvați de jandarmii montani și salvamontiști. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj,…

- Vremea rea s-a instalat în zonele de munte. În unele zone s-a asternut un strat consistent de zapada. Din cauza ninsorii, au fost si probleme în judetul Prahova, pe DN1A, si în judetul Sibiu, la Paltinis.

- Sezonul rece este pe cale sa isi intre in depline drepturi. Multi automobilisti insa nu au reusit sa isi procure anvelope de iarna, fie din motive personale, fie din nestiinta. Astfel, vrem sa va ajutam sa descifrati simbolurile pe care le putem gasi pe anvelope, dar si alegerea corecta a acestora.

- Ieri dupa amiaza, un barbat de 62 ani a decedat pe DN 22B, intre Braila si Galati, dupa ce a fost lovit de o masina din judetul Constanta, se arata intr un comunicat transmis luni de Inspectoratul Judetean de Politie Galati.Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier Galati au fost sesizati…

- Un barbat din localitatea Urseni, judetul Timis, a murit carbonizat, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce gospodaria i-a fost cuprinsa de flacari. In locuinta, pompierii au gasit si mai multe butelii, astfel ca s-ar fi putut produce si o explozie.