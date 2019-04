Stiri pe aceeasi tema

- Politia spaniola a retinut pe aeroportul din Madrid un barbat spaniol in varsta de 30 de ani care, fara un motiv aparent, a ranit cu un cutit o tanara mexicana in varsta de 25 de ani.

- UPDATE. Poliția face cercetari in acest caz pentru savarșirea infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, port ilegal de obiecte periculoase și loviri și alte violențe. Barbatul care a fost taiat cu cuțitul va merge astazi la Serviciul de Medicina Legala. UPDATE. Se pare ca barbatul care…

- Internetul e plin de tot felul de diete, una mai fantezista decat alta. In cazul unora, e limpede de la o singura citire ca nu au nicio baza stiintifica si ca vor aparea dezechilibre si carente negresit. De aceea, a apela la un specialist e, probabil, cel mai sigur, daca vrei sa slabesti sanatos.

- Suspecta a fost prinsa luni de agenti, cei din urma chemand la fata locului Politia. „Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au stabilit faptul ca o femeie, de 66 de ani, din municipiul Iasi, judetul Iasi, ar fi intrat intr-un magazin din municipiul Iasi si ar fi sustras un produs cosmetic,…

- O femeie britanica și un spaniol au fost arestați de autoritațile spaniole pentru ca au omorat un roman fara adapost pe insula Gran Canaria in luna ianuarie. Victima, imobilizata in scaun cu rotile, a fost omorata in cladirea abandonata in care traia. Cei doi suspecți, o britanica din Belfast in varsta…

- Sambata, 23 februarie a.c., polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au identificat si depistat un barbat in varsta de 61 ani, banuit de savarșirea mai multor infracțiuni de viol și talharie calificata.El fusese recent eliberat condiționat din pușcarie dupa…

- Un muncitor roman care lucra in Italia in domeniul construcțiilor a cazut de pe o schela și a suferit fracturi multiple. Incidentul s-a petrecut miercuri, 20 februarie, la Aversa, in Caserta, provincia Campania. Romanul a fost transportat in stare grava la Spitalul San Giuseppe Moscati, din Aversa.…

- Camerele de supraveghere au surprins ultimele clipe de viața ale Margaritei, o femeie de 34 de ani, din Mexic, care se indrepta spre munca atunci cand a fost ucisa de o haita de caini. Femeia a fost atacata și sfașiata de cei 11 caini. In imagini se poate vedea cum Margarita este inconjurata de animale…