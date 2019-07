Ce a pățit românul care a furat bagajul unui turc în Aeroportul Otopeni Politistii de frontiera de la Aeroportul Henri Coanda - Otopeni au intocmit dosar penal pentru furt pe numele unui cetatean roman, care, dupa ce a efectuat formalitatile de intrare in tara, a sustras un bagaj de cala care apartinea unui cetatean turc, potrivit agerpres.ro. "In data de 10 iulie, la ora 13,15, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Henri Coanda - Otopeni s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera, pe sensul de intrare in tara, din directia Eindhoven, cetateanul roman P.M., in varsta de 28 de ani. Dupa efectuarea formalitatilor, cel in cauza s-a deplasat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

