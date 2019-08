Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani din Ucraina, care desfasura activitati lucrative fara a detine aviz de angajare, a fost depistat joi 25 iulie, de polițiștii de la Imigrari din Cluj. Pe numele omului a fost emisa decizie de returnare, a fost condus sub escorta pana la punctul de trecere a frontierei si i s-a…

- O masina de teren a fost filmata pe o plaja din zona Mamaia Nord, in timp ce incearca sa scoata un alt autoturism din mare. Eforturile au fost zadarnice, iar Poliția a deschis o ancheta, șoferul urmand sa fie amendat, potrivit Mediafax.Incidentul s-a petrecut in weekend pe o plaja din zona…

- Un accident rutier s-a petrecut sambata dupa-amiaza in localitatea Tiha Bargaului, intre un autoturism și doua motociclete. Un motociclist a fost ranit și a ajuns la spital. Ca urmare a unui accident rutier, produs pe raza localitații Tiha Bargaului, unde un autoturism și doua motociclete au colizionat…

- Un barbat de 50 de ani din Medias a fost gasit, luni, mort in masina de serviciu ce era parcata de cateva ore in fata unei statii de carburant din municipiul Ramnicu Valcea, au anuntat reprezentatii...

- Sambata noapte, in apropiere de Timișoara, a avut loc un un incident sangeroas in urma caruia un agent de poliție in varsta de 43 de ani a fost impușcat mortal de un individ pe care polițistul impreuna cu un coleg il urmareau. Totul s-a petrecut in zona localitații Recaș, acolo unde polițistul impreuna…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 13 pe strada G. Cosbuc din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 69 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa prin loc nepermis. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si un echipaj al Ambulantei Prahova. Cercetarile…

- Accidentul s-a petrecut sâmbata dupa-masa în localitatea Vâlcele. Un barbat de 68 de ani voia sa intre pe drumul pricipnal DN1. Nu a acordat prioritate unui autoturism care circula regulamentar pe sensul de mers Cluj-Napoca-Turda, așa ca a fost acroșat. Mașina care l-a acroșat…