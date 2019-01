Elena Munteanu s-a intors in Romania dupa 11 ani petrecuti in strainatate. A dorit sa se angajeze ca educator la o cresa din Targu Jiu, dar a aflat ca nu are studii corespunzatoare. Elena are studii superioare, dar pentru a participa la concurs se solicita un document din care sa rezulte ca este specializata in educator-puericultor, care se obtine in urma unui curs cu o durata de numai sase saptamani.