- O tanara care a fost martor la un incident petrecut luni seara, in centul Bucurestiului, in spatele Hotelului Intercontinental, a avut parte de o experienta neplacuta dupa ce a sunat la 112

- Polițiștii au fost chemați de o femeie care se temea de ceea ce i-ar putea face fostul iubit. Acesta, dupa ce a baut zdravan, a observat-o pe femeie, care se afla intr-o mașina, in fața unui magazin. S-a napustit asupra ... The post Și-a batut iubita și i-a spart geamul la mașina. Isprava unui barbat…

- Șoferul care a omorat o femeie in Constanța se afla sub influența drogurilor. De asemenea, vinovata de aciident este și o șoferița, care din neatenție a profocat o tragedie. Aflata pe trotuar, victima a fost lovita violent de un autoturism scapat de sub control. La milimetru, a trecut cu viteza pe langa…

- O tornada deosebit de violenta s-a produs seara trecuta la Roma, in apropiere de Fiumicino. Tornada a surprins, pe Via Coccia di Morto, un autoturism Smart, la volanul caruia se afla o femeie in varsta de 27 de ani, a notat romatoday.it. Mașina a fost luata pe sus și aruncata peste gardul aeroportului.…

- Marți seara, femeia, care locuiește in comuna Deleni, a primit un telefon de la un escroc care folosea metoda „accidentul”. De la celalalt capat al firului, un barbat a anunțat-o ca nepotul ei a avut accident și ca a suferit rani grave la cap și la picioare, conform observator.tv. Mai apoi, un alt barbat…

- O femeie a murit dupa ce, miercuri seara, pe DN 22, in apropierea localitatii Gura Dobrogei, autoturismul in care se afla a parasit carosabilul si s-a rasturnat pe camp, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit AGERPRES.Soferul autovehiculului, un barbat de 54…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizati astazi prin apelul 112 despre faptul ca pe strada Luncilor, din localitate, ar fi avut loc un eveniment rutier soldat cu o victima. Din cercetarile efectuate la fata locului, s-a stabilit faptul ca un barbat de 57 de ani, din…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 13 pe strada G. Cosbuc din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 69 de ani a fost lovita de masina in timp ce traversa prin loc nepermis. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si un echipaj al Ambulantei Prahova. Cercetarile…