- Actorul britanic Kit Harington (31 de ani), cunoscut pentru rolul Jon Snow din „Game of Thrones“, a fost scos afara dintr-un pub din New York, vineri seara, dupa o disputa cu un grup de persoane prezente in bar.

- Kit Harington a devenit recent cel mai discutat subiect pe retelele sociale. Motivul? Interpretul personajului Jon Snow din serialul de succes Game of Thrones a (Urzeala Tronurilor) fost filmat beat vineri intr-un bar din New York. Pentru ca ii deranja pe clienti, tanarul de 33 de ani a fost rapid…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica Balea Lac…

- Donald Trump a recunoscut recent ca Ierusalimul este capitala Israelului, generand un val de nemultumire in intreaga lume.Un proiect de rezolutie elaborat de Egipt, care exprima "regret profund privind recentele decizii referitoare la statutul Ierusalimului", a fost prezentat luni in Consiliul…

- Actorul Jason Momoa a anuntat intr-un clip postat pe Instagram ca serialul "Frontier", o drama a carei actiune se desfasoara in secolul al XVIII-lea despre comertul cu blanuri din America de Nord, va avea un al treilea sezon, iar Netflix a confirmat informatia, relateaza vineri agentia de stiri UPI.…

- Intr-un mesaj postat pe platforma Telegram, gruparea ameninta ca va desfasura mai multe operatiuni in SUA si publica imagini cu Times Square din New York alaturi de o curea cu o bomba si un detonator. "Vom desfasura mai multe operatiuni pe teritoriul vostru pana la final si veti arde in flacarile…

- Președintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniți, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculoși" sa intre in Statele Unite, transmite AFP. Subliniind ca barbatul…

- Departamentul de poliție din New York a anunțat luni ca verifica informațiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters și dpa. Poliția new-yorkeza a anunțat pe Twitter ca o explozie 'de origine necunoscuta' a avut loc la intersecția dintre 42nd…

- Nia Payne, o tanara de 21 de ani, care a vrut sa vada eclipsa de soare de pe 21 august a ajuns la spital, cu leziuni severe, in urma unei greșeli foarte grave. Tanara a vrut sa vada eclipsa pe insula Staten Island din New York, cu ochiul liber timp de cateva secunde, apoi a imprumutat o pereche de ochelari…

- Nia Payne, in varsta de 26 de ani, spera sa urmareasca eclipsa solara de pe 21 august pe insula Staten Island din New York, insa nu iși imagina pe atunci ca urma sa ajunga la camera de garda cu un semn in forma de semiluna care ii obstrucționeaza vederea, informeaza CNN. Leziunea oculara suferita de…

- Nia Payne, în vârsta de 26 de ani, a vrut sa vada eclipsa solara de pe 21 august pe insula Staten Island din New York, însa nu îsi imagina ca urma sa ajunga la camera de garda. Leziunea oculara suferita de Nia Payne în timpul urmaririi eclipsei totale de Soare…

- Impact apocaliptic evitat in ultimul moment! Mai exact, o stanca spațiala mare -2017 VL2 - a trecut pe planeta pe data de 9 noiembrie, la o distanța uluitoare de doar 73.000 de mile, distanța considerata foarte mica in termeni spațiali. Va intrebați care ar fi fost impactul? Ei bine, unul devastator!…

- Jon Snow nu știe, dar Sansa Stark pare ca ne poate lamuri cu multe detalii, inclusiv cu data la care va aparea noul și ultimul sezon din Game of Thrones. Intr-un interviu pentru publicația Variety, Sophie Turner a confirmat ultimele luni de speculație: noul sezon Game of Thrones nu apare in 2018, ci…

- Reza Zarrab, omul de afaceri cu cetatenie turca si iraniana, a declarat unui tribunal federal din New York ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a autorizat personal tranzactiile in cadrul unei cheme prin care Iranul era ajutat sa ocoleasca sistemul de sanctiuni impuse Iranului.

- Municipalitatea din New York a abrogat luni seara o lege veche de aproape un secol, care limita posibilitatea de a dansa in baruri, spre marea nemulțumire a clienților, turiștilor și aleșilor locali, care considerau ca acel text legislativ genereaza discriminari, informeaza AFP.

- Un barbat a reclamat la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului Harghita ca s-a îmbatat cu apa plata cumparata dintr-un supermarket. Barbatul considera ca producatorul acesteia i-a pus viața în pericol, deoarece dupa ce a baut-o s-a urcat la volan.

- Al Jarreau a fost unul dintre admiratorii sai, iar Bobby McFerrin unul dintre elevii sai. Cantarețul și compozitorul american Jon Hendricks, una dintre primele voci importante in jazzul cantat, a murit miercuri, la New York, la 96 de ani, a anunțat ieri fiica sa Michele pe Facebook, relateaza AFP.

- Sobolanul, aparut din senin, i-a speriat atat de tare pe pasageri incat s-au urcat pe scaune si au inceput sa tipe in cor. Imediat ce usile trenului s-au deschis la urmatoarea statie, pasagerii s-au imbulzit sa coboare.

- Barbatul in varsta de 54 de ani a murit sambata, in timpul unei filmari de noapte, intr-o localitate din Ghana. Milsome opera camera de filmat dintr-o masina, cand a fost ucis, scrie news.ro. In cei treizeci de ani de cariera, Milsome a lucrat ca operator ori asistent in echipe de productie…

- Jaful s-a produs intre 1 si 5 septembrie, in timp ce sportiva evolua la US Open, la New York, turneu la care ea a ajuns in semifinale.Politia nu a precizat ce bunuri au fost furate din proprietatea de circa 3.000 de metri patrati, pe care Venus Williams o detine in Palm Beach Gardens, Florida.…

- Un tablou al pictorului italian Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma de 450,3 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Christie's la New York, pulverizand precedentul record de preț pentru cea mai scumpa opera de arta din lume, informeaza AFP. La finalul unei licitații…

- Lansarea noii editii faimosului calendar Pirelli, vineri, a strans zeci de vedete internationale, la New York. Andreea Esca a avut ocazia sa ii ia un interviu celebrei Naomi Campbell, care a marturisit ca isi aminteste perfect vizita in scopuri caritabile pe care a facut-o in Romania, in urmp cu aproape…

- In Romania, termenul Bitcoin a ajuns anul acesta sa fie mai cautat pe Google decat actiunile, creditele sau depozitele bancare, iar pe plan global numarul celor interesati sa cumpere moneda virtuala l-a depasit pe cel al persoanelor care vor sa achizitioneze aur. Cine sunt sustinatorii si criticii…

- Kit Harington simte ca faima l-a facut „mai inrezator in fortele proprii, din punct de vedere social”. Starul din ‘Game of Thrones’ a spus, intr-un interviu pentru ziarul The Times, conform contactmusic.com: „Sunt foarte sigur pe mine acum. Sunt foarte sigur pe mine, din punct de vedere social – niciodata…

- Georges St-Pierre, starul canadian al artelor marțiale mixte (MMA), a reușit o revenire spectaculoasa in acest sport, dupa o absența de patru ani din octogon, cucerind centura de campion UFC la categoria mijlocie, informeaza Reuters. St-Pierre, în vârsta de 36 ani, l-a învins…

- Amazon Studios si Warner Bros Television se afla in negocieri pentru a produce un serial de televiziune bazat pe romanele din seria „Stapanul inelelor/ The Lord of the Rings“, semnata de J. R. R. Tolkien, informeaza nme.com.

- Presedintele american Donald Trump a promis vineri ca Statul Islamic (SI) va plati un ‘pret ridicat’ pentru orice atac impotriva Statelor Unite, dupa revendicarea de catre jihadisti a atentatului de marti de la New York care a costat viata a opt persoane, informeaza AFP. Militarii americani ‘au lovit…

- Doi detectivi de la departamentul de poliție din New York au violat luna trecuta o tanara in varsta de 18 ani, incatușata pe scaunul din spate a mașinii de poliție in Insula Coney luna trecuta, transmite procurorul districtului Kings County, citat de CNN.

- Președintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program susținut de adversarii sai democrați este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți, și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor ''pe baza de merit''.

- Un avion pakistanez a uitat doua sicrie in New York, chiar la ultima cursa pe care compania Pakistan International Airlines (PIA) o efectua in Statele Unite, scrie BBC News. PIA a anunțat ca a dispus deschiderea unei anchete interne pentru a stabili cum a fost posibil ca ramașițele umane care trebuiau…

- Fostul secretar general al Federației de fotbal din Insulele Cayman, Costas Takkas, care a pledat vinovat, in luna mai, in cadrul scandalului de corupție din cadrul FIFA, a fost condamnat marți la 15 luni de inchisoare de un tribunal federal din New York, informeaza AFP.Takkas, un britanic…

- Un vehicul a intrat marti dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai cel puțin 8 morți si 15 raniti, iar soferul a fost doborat de gloantele politiei. Este vorba despre Sayfullo Saipov, din Tampa, Florida. El e din Uzbekistan și se afla din…

- Elon Musk, vizionarul antreprenor de succes in industria spațiala, are planuri mari: racheta pe care o testeaza pentru calatorii spre Luna și Marte ar putea revoluționa incusiv zborurile terestre.

- Se lanseaza serialul cu cei mai mulți transgenderi Cel mai nou proiect al lui Ryan Murphy atrage deja toata atenția la Hollywood, deși nici nu s-a filmat inca. Este vorba de Pose, serialul care are cei mai mulși transgenderi in distribuție. Acțiunea serialului este plasata in New York-ul anilor 80,…

- In cazul in care ai norocul sa il intalnesti pe Kit Harington, actorul care il interpreteaza pe Jon Snow in serialul Game of Thrones, cei de la Mashable te sfatuiesc sa iti stapanesti entuziasmul si sa nu te duci sa il rogi sa faca un selfie cu tine. Mai ales daca este impreuna cu logodnica lui, Rose…

- La 30 de ani, Kit Harington are o viața complet diferita fața de cea de la 19 cand, la scurt timp dupa terminarea școlii de actorie, a semnat un contract pentru un episod-pilot al unui serial TV fantasy american, intitulat “Urzeala tronurilor” (“Game of Thrones” in original). Nimeni nu banuia in ce…

- Printesa Marina Sturdza a murit, duminica, la resedinta sa din New York. Anuntul a fost facut pe o retea de socializare de jurnalista TVR Marilena Rotaru, un mesaj privind decesul sau fiind postat, ulterior, si pe pagina sa oficiala de Facebook,...

- Veteranul actor Roy Dotrice, care l-a interpretat pe „Hallyne Pyromance”, expertul in explozibili in celebrul serial „Game of Thrones”, a murit in casa lui din Londra, la 94 de ani, relateaza online ziarul spaniol Estrella Digital. A trecut mult timp de cand nu mai face parte din popularul serial „Game…

- O antreprenoare romanca din zona modei pentru femei, Denisa Radian, a declarat, joi, ca urmeaza sa-si deschida un magazin in Miami, SUA, pentru vinde haine clientelor americane, mai ales din satele Florida, California sau New York, pentru ca acolo "oamenii au viata sociala, le place sa se imbrace, sa…

- Se pare ca e sezonul nunților in Game of Thrones! Dupa ce Jon Snow (Kit Harington) a anunțat ca se pregatește de nunta cu fosta colega de platou Rose Leslie, a venit randul lui Lady de Winterfell (Sophie Turner) sa faca planuri pentru altar. Actrița a fost ceruta in casatorie de Joe Jonas, solistul…

- Vestea nu tocmai buna pentru actorii din „Game of Thrones”. Mai exact, dezvaluirile, destul de dure, au fost facute de Nikolaj Coster-Waldau, actorul care il interpreteaza pe Jaime Lannister in serialul “Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”. Reamintim ca data premierei celui de-al optulea si ultimului…

- Bilantul mortilor, revizuit joi in crestere cu opt, este cel mai mare provocat de un incendiu in istoria Californiei, cu doi morti mai mare decat bilantul incendiului din Parcul Griffith din 1933 din Los Angeles, potrivit AGERPRES. Flacarile au devastat 77.000 de hectare de vegetatie, o zona aproape…

- La North Tronawanda, greselile fiilor cad pe umerii parintilor. In orasul din nordul statului New York a fost aprobata o lege care ar trebui sa reduca cazurile de agresiuni in scoala. Legea stabileste ca daca un elev se face vinovat de un act de agresiune cel putin de doua ori intr-o preioada de 90…

- S-au cunoscut pe platourile de filmare ale unuia dintre cele mai urmarite seriale ale momentului, „Game of Thrones”, și de atunci s-a aprins flacara iubirii dintre cei doi. Kit Harington și Rose Leslie s-au logodit recent. Fanii lor au fost surpinși de decizia cuplului de a trece la urmatorul nivel…