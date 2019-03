Stiri pe aceeasi tema

- Netflix a lansat Love, Death & Robots, un serial animat antologic prezentat de Tim Miller (Deadpool, urmatorul film Terminator) și David Fincher (MINDHUNTER, Gone Girl, House of Cards), scrie playu.ro.

- Serialul dramatic „The Walking Dead”, produs de postul de televiziune AMC, a detronat pentru prima data in ultimii șase ani superproductia HBO „Game of Thrones'”, devenind astfel cel mai piratat serial TV in 2018. TorrentFreak, un blog dedicat celor mai noi informatii si tendinte de pe site-urile specializate…