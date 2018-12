Ce a omis sa spuna Viorica Dancila in Parlament. Sondajul care da frisoane

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Dancila a tinut miercuri, in Parlament, un discurs privind ambitiile Romaniei in perioada celor sase luni cat va exercita presedintia Consiliului Uniunii Europene. Mesajul central a fost de unitate, buna-intelegere, consens si decenta. Totusi, ca sa nu ramana doar o vorbarie goala, ceva a…

- Intrebata in legatura cu faptul ca OUG pe legile justitiei adoptata luni de Guvern nu a fost inca publicata in Monitorul Oficial, Turcan a spus ca acest lucru este greu de explicat. "Este greu sa explici pentru ca, pe de o parte, a existat o urgenta, si anume o sedinta de guvern luni dimineata,…

- Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta care va pune in acord Legile Justitiei cu recomandarile Comisiei de la Venetia, a anuntat, luni, premierul Viorica Dancila. „Discutam in sedinta de Guvern de astazi un proiect de ordonanta de urgenta prin care punem in acord cele trei Legi ale Justitiei cu recomandarile…

- OUG Legile Justiției. ”Aceasta soluție a fost discutata in cadrul intalnirii avute de ministrul Justiției, dl Tudorel Toader, cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, cat și in intrevederea avuta cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Dupa cum știți, cele trei legi ale justiției…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, la Parlament ca niciuna din observatiile prevazute in raportul preliminar al Comisiei de la Venetia facute la Legile Justitiei nu se refera la probleme de constitutionalitate.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca marti dimineata va primi delegatia MCV, iar dupa-amiaza se va deplasa la Strasbourg impreuna cu premierul Viorica Dancila, unde se va intalni cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia ii va cere "sa depasim faza aceea a ingrijorarilor,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este o saptamana de foc. In ceea ce privește noua legislație a Justiției. In țara, dar și afara. Se joaca marea finala. E ori, ori. Și, in aceste condiții, in numele PNL, Alina Gorghiu lanseaza o oferta surpriza. O propunere de armistițiu temporar. Intre frontul PSD și frontul…