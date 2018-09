Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Brisbane, Australia, pe numele ei Neti Moffitt, a sunat la poliție, la inceputul lunii septembrie, și a cerut o ancheta, dupa ce o portocala pe care dorea sa o manance fiul ei și-a schimbat culoarea in mov. Cazul a provocat uimire in Australia, iar autoritațile spun ca au deslușit misterul…

- Jackie Lam, 31 de ani, a cheltuit o mica avere pentru petrecerea fiului ei de un an, Lachlan. Femeia din Melbourne, Australia, are un motiv tulburator pentru care a vrut ca aniversarea sa fie perfecta.

- Descoperire inspaimantatoare! Totul a avut loc in Australia, acolo unde au fost descoperite ace de cusut ascunse in capșune vandute la supermaket. Autoritațile investigheaza mai multe incidente de acest fel, potrivit The Guardian. Primul caz a fost semnalat in Gatton, Brisbane, acolo unde un client…

- Scene socante surprinse in locuinta unei familii din Australia. Cand s-au intors acasa, membrii unei familii din Brisbane au gasit doi pitoni luptandu-se pe podeaua dormitorului pentru oaspeti. Au...

- Femeile se plictisesc foarte repede de culoarea pErului, a"a cE o schimbare de look uneori, este tot ce trebuie! Dana Roba "i-a schimbat culoarea pErului "i a trecut, de la brunet, la o culoare indrEznea:E.

- Ceaiul din radacini de osul iepurelui, o planta cunoscuta din antichitate pentru proprietatile ei, este folosit în medicina naturista pentru a calma durerile de rinichi iar ceaiul din partile aeriene ale plantei calmeaza durerile de stomac. Osul iepurelui (Ononis spinosa) este…

- Copiii au nevoie de cel putin trei mese pe zi, a declarat nutritionistul, Mihaela Bilic, care a subliniat și ce înseamna mâncarea sanatoasa. ”Un copil nu trebuie sa manânce dietic sau degresat. Un copil poate mânca untul si chiar fructele…

- Un barbat din orașul Brisbane, Australia a avut parte de surpriza vieții lui cand a gasit o mina de aur in gradina din spatele casei in care locuiește, informeaza Daily Mirror, conform mediafax. Anthony Doolin a cumparat proprietatea in urma cu trei ani pentru 1,35 milioane de dolari.…