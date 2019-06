Stiri pe aceeasi tema

- Perceptia publica privind nivelul scazut al coruptiei in unele tari poate conduce la subestimarea necesitatii unor masuri de combatere a practicilor de coruptie, releva raportul anual publicat marti de Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO), organismul anticoruptie al Consiliului Europei. In…

- Grupul Statelor impotriva Corupției (GRECO) discuta in aceste zile situația din Romania, iar in raportul care va fi inaintat țarii noastre se va cere desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, pe motiv ca afecteaza independența justiției.Citește și: Lista neagra…

- Presedintele Comisiei pentru Regulament a Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, a afirmat, marti, ca au fost realizate modificari ale Regulamentului Camerei, in acord cu recomandarile din raportul GRECO. "In perioada 17-22 iunie vom avea o deplasare la Strasbourg, voi reprezenta Camera Deputatilor…

- Presedintele Comisiei pentru Regulament a Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, a afirmat, marti, ca au fost realizate modificari ale Regulamentului Camerei, in acord cu recomandarile din raportul GRECO. "In perioada 17-22 iunie vom avea o deplasare la Strasbourg, voi reprezenta Camera Deputatilor cu…

- "In perioada 17-22 iunie vom avea o deplasare la Strasbourg, voi reprezenta Camera Deputatilor cu privire la progresele inregistrate de Romania in ceea ce priveste realizarea recomandarilor din raportul GRECO, printre acestea se numarau modificari ale Regulamentului in sensul motivarii hotararilor…

- Sambata, 25 mai, a avut loc Festivalul Național de Gimnastica și Dans ”Maiastra” organizat de Palatul Copiilor Targu Jiu, ediția a XII-a, cuprins in C.A.E.N 2019,poziția 146,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Propunerea de revizuire a Constitutiei trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, dar deputatul PSD sustine ca daca Parlamentul ar legifera in aceasta forma, s-ar limita interdictia doar la functiile alese si "s-ar da liber ca la celelalte functii sa se umple de penali". Eugen Nicolicea a tinut…

- Senatul a adoptat luni proiectul de lege prin care Banca Nationala a Romaniei este obligata sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur tinuta in Londra, la Banca Angliei. Proiectul, iniţiat de preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Liviu Dragnea, şi de senatorul Şerban…