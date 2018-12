Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Pirva a avut un mesaj extrem de frumos pentru fani, dupE ce s-a aflat cE este insErcinatE. Lavinia Pirva xi ~tefan BEnicE Jr. vor deveni pErinti anul viitor, iar fanii s-au bucurat nespus de aceastE veste, mai ales cE o axteptau de mult timp.

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligatiei de a recupera in integralitate de la Viorel si loan Micula si de la grupul lor de societati ajutoare de stat ilegale in valoare de pana la 92 de milioane euro, in conformitate cu…

- SErbEtorile de iarnE se apropie cu paxi repezi xi in familia Laviniei Pirva! InvitatE in platoul emisiunii "REi Da Buni", bruneta xi-a amintit de perioada in care pleca la colindat, a fEcut dezvEluiri emotionante despre sotul ei, ~tefan BEnicE Jr. xi despre obiceiurile pe care le are in aceastE perioadE.

- Lavinia Parva a fost vEzutE de multe ori in compania mamei lui ~tefan BEnicE Jr. xi multe persoane s-au intrebat care este, de fapt, relatia dintre cele douE. Sanda Liteanu, mama artistului, nu mai are alti copii, iar toatE viata xi-a dorit xi o fatE, iar fiul nu i-a adus acasE una, ci mai multe.

- Au trecut cateva decenii de la moartea lui tefan BEnicE Senior, moment care a lEsat o ranE adancE in cultura Romaniei. Fiul marelui actor, tefan BEnicE Jr., nu l-a uitat niciodatE pe pErintele sEu, cEruia i-a adus astEzi un omagiu.

- ~tefan BEnicE Jr. implinexte astEzi varsta de 51 de ani, iar de ziua sa de naxtere a avut parte de o surprizE colosalE, in direct. Simpaticul artist a fost invitat la "Acces Direct", unde a fost surprins in cel mai frumos fel.

- Au divorțat in urma cu doar cateva luni și nici ca a mai fost cale de impacare! Jenna Dewan și fostul ei soț, Channing Tatum, au mers pe drumuri separate și n-au vrut sa mai auda unul de celalalt.

- Mihaela Ciobanu este, incepand de luni, noul antrenor cu portarii al echipei feminine de handbal a Clubului Sportiv Municipal București. In varsta de 45 de ani, Mihaela Ciobanu a semnat un contract valabil pe...