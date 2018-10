Ce a făcut Victor Slav după ce s-a vorbit despre o nouă relaţie a sa Prezentatorul de la Kanal D a ținut sa clarifice aceste zvonuri, scrie wowbiz.ro. Victor Slav spune ca se exagereaza cu aceste informații și ca nu este nimic nou in viața sa sentimentala. „Mi se pare aberant ce se intampla! Am ajuns intr-un punct in care daca, la un eveniment, sunt al treilea om la masa, sigur m-am combinat cu cineva. Nu poti sa faci o fotografie cu vreo fana sau sa te intalnesti si sa vorbesti cu o veche prietena, ca totul se interpreteaza. Este absurd, insa am inceput sa iau lucrurile ca atare. Nu este nimic nou in viata mea sentimentala, dar sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

