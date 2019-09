Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o cladire a bisericii, intr-un fost bar sau intr-o jumatate de școala. Așa a inceput anul pentru elevii dintr-o comuna ieșeana, unde conflictul intre autoritați a facut imposibile lucrarile de reparație la școli.

- Aproape in fiecare an, primul clopoțel ne lasa un gust amar din cauza condițiilor execrabile in care copiii romani incep școala. Toaletele din fundul curții, lipsa utilitaților sau a minimelor condiții de securitate sunt doar cateva dintre carențele unui sistem aflat in cadere libera. Dar sunt și localitați…

- Doi tineri antreprenori intorsi recent in Romania au lansat aplicatia Femyo, care isi propune sa schimbe modul in care mamicile isi ingrijesc copiii. Vazuta ca un doctor de buzunar, ideea de baza este ca Femyo sa devina un ajutor pentru femeia in orice...

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, la Buzau, unde a participat la ancheta desfașurata la Spitalul de Psihiatrie, ca asistenta spune ca i-a dat barbatului care a ucis patru persoane și a ranit alte noua sedativele prescrise de medici, dar ca acest lucru nu apare in fișa medicala.Ministerul…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti, la Cotroceni, dupa intrevederea cu premierul Maia Sandu, ca Romania a constituit un grup de lucru care sa ofere asistenta pentru consolidarea institutiilor democratice de la Chisinau si ca acesta a avut deja o prima intalnire. Seful statului a mai spus ca…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 grade a fost inregistrat, in aceasta dimieata, la ora 03.19, in judetul Buzau, la 136 kilometri adancime. Seismul a fost localizat la coordonatele 45.53 N ; 26.32 E, la 123 km N de Bucuresti, 56 km SE de Sfantu Gheorghe si 9 km NV de Gura Teghii.Estre unul dintre cele…

- Imagini spectaculoase suprinse de cameramanii militari ai Armatei Americane in judetul Buzau. Azi-noapte, mai multe elicoptere de transport au aterizat pe un deal din comuna Merei intr-o misune de desant a infanteriștilor americani. Este vorba despre un episod din cadrul exercițiului Swift Response,…