Ce a făcut un poliţist după ce a găsit peste patru mii de euro Politistul se afla in tipul liber in momentul in care a gasit un portofelul plin cu bani pe o canapea dintr-un mall. Agentul a inceput verificarile pentru a da de urma celui care l-a pierdut. Un barbat a pretins ca portofelul ii apartine, insa nu a putut preciza suma care se afla inauntru. Politistul si-a dat seama ca este pacalit. In cele din urma, a fost gasit adevaratul proprietar al portofelului. Acesta este un tanar in varsta de 20 de ani. Acesta venise in mall cu viitoarea lui sotie pentru a face cumparaturile de nunta. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Londra lanseaza noi acuzatii la adresa Moscovei in cazul Skripal. "Rusia a stocat, in secret, de mai multi ani, agentul neurotoxic utilizat in otravirea fostului agent dublu", afirma ministrul britanic de externe, Boris Johnson.

- Politistul care l-a impuscat mortal pe tanarul din Vaslui a fost suspendat si a fost pus la dispozitia anchetatorilor. El este acuzat de omor. Incadrarea faptei a fost initial de ucidere din culpa. Procurorii vor sa afle daca a fost vorba despre un accident sau despre un gest intenționat. Polițistul…

- Un tanar care conducea joi, 15 martie, un autoturism fara a detine permis de conducere a fost somat de politisti sa opreasca, insa acesta a abandonat masina si a incercat sa fuga. Politistul care alerga dupa el cu pistolul in mana l-a impuscat accidental, in timp ce incerca sa il prinda de umeri.

- Agentul de poliție Ciobotaru George a salvat viața unui om ce a incercat sa se spanzure. Marti, in timp ce se afla in timpul liber, polițistul a fost sunat de un localnic, care l-a anunțat ca un barbat intenționeaza sa se spanzure de balustrada unui pod, din localitatea Pochidia, județul Vaslui.…

- Motivul pentru care politistii fac acest lucru este pentru ca vor sa isi lase amprenta pe ea. Amprentele lasate pe masina sunt o dovada ca politistul a fost aproape de automobil si ca a luat legatura cu detinatorul acesteia. In caz de urgente, soferul poate fi gasit mai usor dupa amprentele lasate…

- Actorul de comedie si cantaretul Ken Dodd, decorat cu insemnele Ordinului Imperiului Britanic, a murit, duminica, la varsta de 90 de ani, scrie NEWS.RO.Citeste si: Gabriela Firea, mesaj TRANSANT pentru 'rebeli' dupa congresul PSD: 'Sa treaca peste suparari...' Dodd a fost spitalizat…

- Lipsa de tact si de rabdare il va „arde" la buzunare pe agentul-sef de politie Petru Citea din Pascani. Politistul a fost obligat de instanta, printr-o sentinta definitiva, sa-i plateasca daune morale de 5.000 de lei unui tanar caruia i-a rupt maxilarul in timpul unei interventii. Agentul a reactionat…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Un agent de politie din Galati este cercetat pentru luare de mita și trafic de influența, dupa ce a fost prins in flagrant luand mita 500 euro pentru a introduce un telefon mobil și o cartela SIM in incinta penitenciarului. Politistul, care ar mai fi luat si o alta mita de 1.500 de euro in acelasi scop,…

- Accident spectaculos cu masina politiei. Un agent s-au rasturnat cu masina de serviciu in sant Un agent de poliție, in varsta de 24 de ani, s-a rasturnat cu masina in sant in timp ce se deplasa la o intervenție si nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Accidentul rutier s-a produs miercuri in localitatea…

- Un tanar agent de poliție, in varsta de 24 de ani, in timp ce se deplasa la o intervenție, nu a adaptat viteza la condițiile de drum. El a scapat masina de sub control și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea drumului. Potrivit presasm.ro, din fericire, se pare ca agentul nu a fost ranit,…

- Din fericire, se pare ca agentul nu a fost ranit, astfel incat accidentul va ramane doar unul cu pagube materiale, fiind avariata doar autospeciala de poliție. Politistul a fost testat cu aparatul etilotest si a rezultat ca agentul nu consumase alcool.

- Un agent de poliție din Dambovița a fost reținut pentru ca lua șpaga la inmatricularea mașinilor. Polițistul de la Serviciul Regim permise și inmatricularea Vehiculelor (SRPCIV) facea rost de clienți cu ajutorul unor angajați de la centrele de copiere din apropierea instituției. Afacerea a fost inchisa…

- Un incendiu puternic a avut loc luni seara la o casa din comuna Dobra. Agentul sef de politie Tudor Darie, de la Postul de Politie Dobra, a intrat in casa care ardea si a scos afara doi copii, care se aflau singuri intr-una din camerele locuintei cuprinsa de flacari. "Politistul, care locuieste…

- Un politist a salvat viata a doi copii, pe care i-a scos la timp dintr-o casa in flacari. Politistul se afla in afara orelor de program si considera ca nu si-a facut decat datoria La data de 26.02.2018, in jurul orei 19:00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la declanșarea…

- Ieri, 26 februarie 2018, in jurul orei 19.00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la declanșarea unui incendiu, la o locuința situata in comuna Dobra. Agentul sef de politie Tudor Darie (foto), din cadrul Postului de Politie Dobra, desi se afla in afara orelor de program, a intervenit…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul a avut…

- Accident cu mașina Poliției in Constanța, provocat de un șofer beat. Un polițist a fost ranit, miercuri, dupa ce a fost izbit de un autoturism scapat de sub control. La volan se afla un barbat de 31 de ani din Gorj, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul care a distrus autospeciala polițiștilor…

- Minor injunghiat intr-un autobuz din Iași, pentru ca manca semințe. Un baiat, in varsta de 16 ani, a fost injunghiat in seara zilei de duminica, 4 februarie, intr-un autobuz, in zona Pacurari. Adolescentul manca semințe, iar un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și, fara niciun avertisment, i-a…

- Agentul de la Politia Locala din Arad, care s-a urcat baut la volan si a produs unA accident in care au fost avariate sapte autovehicule (VEZI DETALII DESPRE ACCIDENT AICI) s-ar fi certat, inainte de acest episod, cu iubita lui. El le-a spus colegilor de la Politia Rutiera ca a baut doar o bere si ca,…

- Incidentul rutier a avut loc pe drumul care duce spre Hotelul Intercontinental din Davos. Un agent de politie dirija circulatia in asteptarea convoiului presedintelui Donald Trump. Politistul a incercat sa opreasca un vehicul alb marca BMW, neinscriptionat, dar soferul masinii a accelerat, lovindu-l…

- Agentul de la Rutiera pe care Cristian Boureanu l-a lovit in iunie anul trecut ii cere fostului politician 50.000 de euro daune morale. Cererea este in atentia magistratilor Judecatoriei sectorului 1, instanta la care la aceasta ora se desfasoara un nou termen din procesul in care Cristian Boureanu…

- Magistrații Tribunalul Salaj l-au trimis in spatele gratiilor pentru urmatoarele 30 de zile pe Ioan Alin Onica, polițistul in varsta de 26 de ani de la Poliția Șimleu Silvaniei acuzat de tentativa de omor. Agresiunea a avut loc in noaptea de 16 ianuarie, in apropierea Cabanei Bradet, dupa petrecerea…

- Agentul de poliție Ioan Alin Onica este cercetat sub acuzația de tentativa de omor, el fiind reținut miercuri, 17 ianuarie, pentru 24 de ore. In cursul zilei de joi, 18 ianuarie, el va fi adus in fața judecatorilor Tribunalului Salaj cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, ne-a declarat…

- Agentul economic implicat in scandalul mezelurilor alterate amenința Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor cu judecata. Cel puțin așa susține șeful adjunct al Direcției municipale Chișinau pentru siguranța alimentelor. Mai mult, funcționarul confirma faptul ca producatorul a fost amendat in…

- Agentul de la Rutiera ar fi fost scapat intr-unul din dosare de colegii lui politisti de la Sectia 18 si de la Control Brigada Rutiera. Este ceea ce spun procurorii de la Sectorul 5 ca explicație pentru tergiversarea unui dosar penal.

- Noi detalii ies la iveala despre polițistul pedofil. Un martor a povestit ce s-a intamplat in incidentul din 2016.Citește și: Tolontan devoaleaza un nou caz revoltator! Cazul unui bebeluș mort in spital din cauza unor infectii, ignorat o luna de Ministerul Sanatații "In jur de 12 noaptea…

- Agentul de la Politia Rutiera Bucuresti Eugen Stan, suspectat ca ar fi molestat doi copii, a fost depistat cu ajutorul imaginilor video surprinse intr un lift. Viorel Gabriel Teliceanu, prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, spune ca, la acest moment, anchetatorii pot folosi…

- Eugen Stan este numele cel mai vehiculat in aceste zile. ”Polițistul-pedofil” sau ”pedofilul din lift”, așa cum il cunoaște toata lumea, a fost cel mai cautat infractor in ultima saptamana.

- Barbatul care ar fi agresat vineri dimineata doi minori, intr-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei, este agent al Brigazii Rutiere. Barbatul in varsta de 45 de ani ar fi fost recunoscut de colegii sai, dupa ce acestia au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere. Agentul de Politie,…

- Declaratii soc facute de pedofilul prins de dimineata de oamenii legii. Barbatul, care este agent la politia rutiera, este divortat, are doi copii si le-a declarat anchetatorilor: „De ani de zile iubesc copiii!". Agentul, in varsta de 46 de ani, a fost depistat cu ajutorul colegilor de la Brigada Rutiera…

- Masina unui politist de la Politia Rutiera Mures a luat foc, existand indicii ca automobilul a fost incendiat. Parchetul de pe langa Judecatoria Tg. Mures a dechis un dosar penal cu autori necunoscuti pentru distrugere. Politistul a carui masina a luat foc este cel care, in luna septembrie a acestui…