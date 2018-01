Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala...

- Mesajul Simonei Gherghe dupa ce Simona Halep a fost invinsa in finala Australian Open. O mare susținatoare a sportivei, prezentatoarea tv a scris cateva cuvinte de incurajare pentru aceasta. Simona a postat o fotografie cu Simona Halep pe Facebook, dar si un mesaj de incurajare pentru cea pe care o…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata, ca jucatoarea Simona Halep nu are alta optiune decat sa continue dupa ce a pierdut finala de la Australian Open in fata danezei Caroline Wozniacki, informeaza Agerpres.ro Simona nu are alta optiune decat sa continue. Ce poate sa faca, sa se opreasca…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem. ''A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu o accidentare la…

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a declarat, sambata, dupa ce Simona Halep a pierdut finala la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu Caroline Wozniacki, ca daca daneza a invins-o pe fiica sa, inseamna ca ”a meritat”.”Meciuri si turnee vor fi tot timpul anului. A avut noroc Wozniacki,…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- Simona Halep a pierdut și a treia finala de Grand Slam, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki in ultimul act de la Australian Open. Stere Halep, tatal Simonei, a urmarit partida la Constanța și a izbucnit in plans dupa infrangerea in fața danezei. Tatal Simonei n-a rezistat sa iși vada fata invinsa…

- Caroline Wozniacki e in culmea fericirii, dupa ce a caștigat primul turneu de la Grand Slam din cariera. Daneza a invins-o pe Simona Halep, dupa o finala senzaționala."Am mari emoții, aștept de mult timp momentul acesta. Vreau sa le mulțumesc tuturor. Vreau sa va mulțumesc celor din tribuna.…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. La capatul unui meci fantastic, plin de dramatism și emoție, Caroline Wozniacki s-a impus in finala Australian Open in fața Simonei Halep, scor 7-6, 3-6, 6-4, și a caștigat primul titlu de Grand Slam din cariera.

- Simona Halep și-a exprimat marea dezamagire ca nu a putut sa caștige primul turneu de Grand Slam, dupa finala pieduta in fața luo Wozniacki."Nu e ușor sa vorbesc acum. Vreau s-o felicit pe Caroline. Vreau sa-ți felicit echipa și pe tatal tau pentru tot ce a facut pentru tine pana acum. Nu…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa finala pierduta la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 in fața Carolinei Wozniacki. Nu e ușor sa vorbesc acum. O felicit pe Caroline, a jucat bine tot turneul. Iți urez succes. A fost un turneu excelent pentru mine. A inceput prost cu acea accidentare. Sunt trista,…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase a oferit prima reacție dupa finala dramatica pierduta de Simona Halep la Australian Open in fața Carolinei Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. "Poate a avut și ea puțin ghinion la 4-3, a fost oprita din ritmul in care se afla pana atunci. Tenisul și turneele sunt facute…

- Nici a treia oara nu a fost cu noroc pentru Simona Halep. In ciuda unui efort remarcabil si a unei reveniri superbe in setul decisiv, constanteanca de 26 de ani a fost invinsa in finala de la Australian Open. "Nu e usor sa vorbesc acum. Vreau sa o felicit pe Caroline, a jucat minunat pe toata…

- Simona Halep nu a reușit sa caștige turneul de la Melbourne, dupa ce a fost invinsa de Caroline Wozniacki in finala, scor 6-7, 6-3, 4-6. Daneza a caștigat primul turneu de la Mare Șlem din cariera și i-a furat și numarul 1 mondial Simonei Halep

- Tatal Simonei Halep urmarește finala de la Australian Open la o cafenea din Constanța. Stere Halep privește cu emoție fiecare lovitura a fiicei sale care se lupta pentru a caștiga primul Grand Slam din cariera și pentru a ramane numarul 1 WTA. Stere Halep s-a intalnit cu mai mulți apropiați pentru a…

- Cu sau fara sponsor tehnic, Simona Halep se afla tot la o victorie distanta de primul Grand Slam din cariera (pentru a treia oara), iar eventuala mentinere a locului unu mondial nu ar fi decat un bonus meritat. Pana la trofeu, Simona va avea de parcurs un drum de Sisif in fata Carolinei Wozniacki -…

- Simona Halep e sustinuta din toate partile inaintea finalei cu Caroline Wozniacki. Ultimul mesaj de sustinere primit de liderul mondial vine din partea Nadiei Comaneci, care a spus ca se va trezi in toiul noptii, ea fiind in SUA, pentru a urmari ultimul act al Australian Open, conform sportivity.ro.…

- Marea campioana Nadia Comaneci ii trimite un mesaj de susținere Simonei Halep inainte de finala de Grand Slam de la Australian Open. Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. ...

- Simona Halep este prima jucatoare româna care a ajuns în finala turneului Australian Open. În finala, Halep o va înfrunta pe Wozniacki, numarul doi mondial, într-un meci care are ca miza atât primul titlu de Mare Slem pentru ambele jucatoare, cât si…

- Jurnaliștii de la El Pais au luat-o peste picior pe Simona, când au aflat ca liderul WTA nu are un sponsor tehnic: ”Simona Halep, cea care își cumpara îmbracamintea de pe Internet pentru ca nu are niciun sponsor”. Jurnaliștii spanioli acorda mai multa atenție…

- Simona Halep (1 WTA) a primit un mesaj de susținere din partea Nadiei Comaneci, inaintea finalei cu Caroline Wozniacki de la Australian Open. "Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Ma aștept la un meci greu, dar totodata frumos. Sunt sigura ca Simona va da tot ce are mai bun…

- Daneza Caroline Wozniacki, cap de serie numarul doi, care va disputa sambata finala feminina a turneului de tenis Australian Open impotriva romancei Simona Halep, favorita numarul unu, a dezvaluit pentru site-ul WTA ca vrea sa abordeze acest meci ca pe oricare altul disputat pana acum in primul Grand…

- Managerul Campioanei Romaniei la fotbal, Gheorghe Hagi a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care o felicita pe Simona Halep pentru accederea inultimul act al competitiei de la Melbourne. "Campioana noastra e intr o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes, Simona…

- Simona Halep s-a calificat astazi in cea de-a treia finala de Grand Slam a carierei. Romanca a invins-o in semifinale pe nemțoaica Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci de-a dreptul dramatic. In finala, Simona Halep o va infrunta pe daneza Caroline Wozniackiz; Duelul va avea loc sambata,…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open dupa un meci epic cu Angelique Kerber, incheiat cu 6-3, 4-6, 9-7. A fost probabil meciul carierei pentru romanca, lucru cu care a fost de acord inclusiv Simona! Ce a spus Halep dupa partida cu Kerber, dar si primele…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). La conferința…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, joi dimineata, la DigiSport, ca Simona Halep a reusit meciul carierei cu Angelique Kerber, care i-a adus calificarea in finala la Australian Open. „A fost o partida foarte buna, cred ca a facut meciul carierei ei. Dupa cum a inceput meciul nu…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, joi, in finala turneului de la Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21. In ultimul act al competitiei, o va intalni pe Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, potrivit…

- Simona Halep a reusit o victorie incredibila in meciul de azi cu Angelique Kerber, calificandu-se in finala dupa un meci dramatic, scor 6-3, 4-6, 9-7. In ultimul act, Halep va juca impotriva Carolinei Wozniacki, care a trecut in aceasta dimineata de Elise Mertens. ...

- Simona Halep s-a duelat joi dimineata cu Angelique Kerber pentru a ajunge in finala de la Australian Open si a reusit sa o invinga dupa un meci al nervilor tari, care a durat 2 ore și 22 de minute! A fost 6-3, 4-6 și 9-7 in decisiv. Este o premiera pentru tenisul romanesc și o șansa pentru Simona de…

- Simona Halep o intalneste miercuri dimineata pe Karolina Pliskova la Australian Open. Este al zecelea sfert de finala al romancei la un Grand Slam: de cinci ori a pierdut in aceasta faza, de patru ori a castigat.

- SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locala, 08:00, ora la Bucuresti. SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE…

- Halep a invins-o pe Pliskova in finala din Thailanda Cea mai buna jucatoare a lumii a demonstrat ca se afla intr-o forma de zile mari și așteapta cu incredere startului sezonului: Simon Halep – Karolina Pliskova 6-2, 6-3. Sportiva din Constanța s-a impus fara emoții și în finala…