Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in-extremis in aceasta dimineața in optimile de finala de la Australian Open dupa victoria epuizanta reușita in fața americancei Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13, dupa un meci care a durat trei ore și 45 de minute. In ciuda problemelor de la glezna, Simona s-a calificat…

- Calificata in optimile Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa un meci dramatic cu Lauren Davis SUA, 76 WTA , constanteanca Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in aceasta faza a competitiei contra sportivei din Japonia Naomi Osaka 72 WTA , care a eliminat o pe australianca…

- Simona Halep s-a calificat cu dificultate in sferturile de finala ale primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. Numarul 1 mondial a invins-o pe americanca Lauren Davis dupa o partida care a durat trei ore și 45 de minute.

- Dupa o calificare dramatica, Simona Halep trebuie sa se recupereze cat mai rapid pentru partida din optimile de finala de la Australian Open. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem…

- Osaka, 1,8 metri inaltime, a invins-o pe Barty intr-o ora si 13 minute si va da piept pentru a treia oara cu Simona Halep. Jucatoarea romana a castigat ambele intalniri anterioare cu Osaka, dar nu usor: scoruri 6-4, 2-6, 6-3, in 2017, in turul al doilea al turneului de la Miami, si 4-6, 6-2, 6-3, in…

- Simona Halep s-a calificat in optimile Australian Open, dupa 48 de game-uri, 3 mingi de meci salvate si trei sanse ratate de a inchide o partida ce a durat trei ore si 44 de minute. Simona Halep, principala favorita si liderul mondial, s-a calificat, sambata dimineata, in optimile de…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si 45 de minute.

- In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2. Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai…

- Simona Halep are parte de o adversara dificila, dupa ce s-a calificat în optimi, la Australian Open. Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data în cariera ei în optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manânce. Antrenorul Darren Cahill a postat pe Twitter o fotografie cu eleva lui, la scurt timp dupa meci. „Sunt foarte mândru de tine, Simo”, a scris antrenorul.…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sâmbata, la Melbourne, dupa ce a învins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de americanca Madison Keys, cap de serie numarul 17, cu 6-3, 6-4, sambata, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Ana Bogdan (25 ani, 104 WTA) s-a inclinat dupa o ora si…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins o pe americanca Lauren Davis cu 4 6, 6 4, 15 13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne,...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Simona Halep a trait o adevarata drama la Australian Open! Locul 1 WTA a fost aproape de a fi eliminat de la primul Mare Șlem al alunului de locul 76 WTA. Romana a fost, pur și simplu, umilita de o americanca. Lauren Davis a avt 3 mingi de meci.Halep a invins-o, sambata, cu scorul de 4-6,…

- SIMONA HALEP - LAUREN DAVIS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. În turul al treilea la Melbourne, Halep o va înfrunta pe americanca Lauren Davis (24 ani, 76 WTA). Simona Halep, care în ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, si-a…

- ANA BOGDAN - MADISON KEYS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Ana Bogdan o va întâlni în turul al treilea la Australian Open pe americanca Madison Keys, a 17-a favorita, victorioasa cu 6-0, 6-1 în fata rusoaicei Ekaterina Alexandrova. Jucatoarea…

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial si principala favorita, sustine in noaptea de vineri, 19 ianuarie, spre sambata, 20 ianuarie, meciul din turul trei al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea constanteana o va intalni pe Lauren Davis SUA, 76 WTA , meciul fiind…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, inclinandu-se in fata altei reprezentante a tarilor baltice, estoniana Anett Kontaveit (Estonia/N. 32), care s-a impus in trei seturi, 6-3,…

- Simona Halep s-a calificat dupa o victorie superba in turul al treilea de la Australian Open, insa liderul mondial se gandește serios daca va mai intra pe teren sambata, 20 ianuarie, in meciul cu sportiva din USA, Lauren Davis, locul 76 WTA. Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul doi mondial, a acces in turul al treilea la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, invingandu-l joi la Melbourne, in trei seturi, pe germanul Jan-Lennard Struff 6-4, 6-4, 7-6 (4). Meciul s-a disputat in "night session", pe o temperatura…

- Veste mare de la Melbourne! Ana Bogdan (25 de ani), locul 104 WTA, a reusit, joi, cea mai buna performanta a carierei la un turneu de Mare Slem. Aflata in premiera pe tabloul principal de la Australian Open, romanca s-a calificat in turul III, dupa ce a trecut de Iulia Putintseva, scor 1-6, 6-2, 6-3.

- Principala favorita a competitiei de la Melbourne, Simona Halep, nu a avut probleme in meciul cu Eugenie Bouchard, de care a trecut in doua seturi, 6-2, 6-2. In faza urmatoare a competitiei, Halep va juca impotriva americancei Lauren Davis, locul 76 WTA.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va infrunta pe Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA) in turul III la Australian Open 2018 . Meciul va avea loc sambata și va fi transmis in direct de Eurosport. Simona Halep s-a calificat in turul III dupa o victorie in doua seturi cu Eugenie Bouchard . Lauren Davis a ajuns…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o fara drept de apel pe canadianca Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-2. Halep (26 ani) a incheiat conturile…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 6-2, 6-2, pe sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, calificandu-se in turul al treilea al Australian Open. Simona Halep nu a parut sa aiba probleme de mobilitate din cauza accidentarii suferite la glezna stanga. Ea a acoperit…

- Simona Halep s-a calificat, joi, in turul III de la Australian Open, dupa o victorie categorica in duelul cu Eugenie Bouchard. Halep s-a impus in doua seturi, scor 6-2, 6-2. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii in runda a doua a turneului Australian…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o...

- Simona Halep (numarul 1 WTA) a invins-o pe Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA), scor 6-2, 6-2 și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Simona o va infrunta in turul 3 pe Lauren Davis (76 WTA), care a invins-o pe Andrea Petkovic, scor 4-6, 6-0, 6-0. Romanca s-a declarat mandra de prestația sa…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.Simona Halep a invins o fara probleme sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, cu 6 2, 6 2. ...

- Simona Halep (numarul 1 WTA) a invins-o pe Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA), scor 6-2, 6-2 si s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Simona Halep a aratat excelent in partida cu Bouchard. Problemele de la glezna stanga nu au influentat deplasarea in teren a numarului 1 WTA. Halep a gandit perfect…

- Simona Halep a trecut cu brio de turul secund de la Australian Open, reușind sa o învinga rapid pe canadianca Eugenie Bouchard.Halep a învins-o pe adversara sa în doua seturi, cu scorul 6-2, 6-2, într-o partida care a durat doar o ora și 7 minute.Doar…

- Simona Halep a caștigat lejer partida cu Eugenie Bouchard. Romanca a reușit un meci senzațional in turul doi al turneului de la Melbourne, invingand-o pe canadianca in doua seturi identice, scor 6-2, 6-2.

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a reușit sa se califice în turul al treilea al primului Grand Slam din an, Australian Open.Românca a reușit sa o învinga pe Yulia Putintseva în turul doi, în trei seturi, cu scorul 1-6, 6-2, 6-3.Cu toate ca primul…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, s-a calificat in turul al treilea al Openului Australiei, invingandu-l in patru seturi, 4-6, 6-3, 6-1, 6-3, pe francezul Gael Monfils, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Jocul s-a disputat pe o caldura sufocata,…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea in turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a invins-o pe...

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea in turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a invins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104 WTA) a invins-o…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a salvat doua mingi de meci in partida castigata cu 3-6, 6-2, 7-5 in fata croatei Jana Fett, miercuri la Melbourne, calificandu-se in turul al treilea al Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului. Wozniacki…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de croata Petra Martic cu 6-4, 7-6 (3), miercuri, la Melbourne, intr-un meci din runda a doua a turneului Australian Open, al doilea de Mare Slem al anului.Begu (27 ani, 40 WTA), care trecuse in primul tur de o adversara mai bine cotata,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii in runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1.

- Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara romancei Ana Bogdan in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson in doua seturi, cu 7-5, 7-6 (6), marti, la Melbourne, Ana Bogdan a produs una dintre marile…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a reusit sa se califice in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o surprinzator pe Kristina Mladenovic (F...

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu ceva emotii în runda a doua a turneului Australian Open, luni, la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava cu 7-6 (5), 6-1. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Anda Badea)

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Pe langa eliminarile lui Venus Williams și Sloane Stephens, prima zi de la Australian Open a mai produs o surpriza majora: ucraineanca Marta Kostyuk, in varsta de doar 15 ani, a invins-o pe Shuai Peng, favorita 25 de la Melbourne, scor 6-2, 6-2! Kostyuk a trecut de trei tururi de calificari pentru a…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…