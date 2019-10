Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce a caștigat cel de-al doilea sezon al show-ului Asia Express, difuzat de Antena 1, Oase a declarat in repetate randuri ca va folosi premiul pentru a-și indeplini visul, acela de a avea un bar. Dupa o vara intreaga in care a zugravit, a vopsit, a carat saci de nisip și mobilier, a venit…

- Tâlharie comisa în miez de noapte, în comuna Beleți-Negrești, din judetul Arges. Un batrân a fost atacat pentru bani, dupa ce câstigase la o partida de carti.

- Mamma Mia a comis-o din nou. Dupa ce și-a facut comanda la domiciliu, un client a ramas șocat de ceea ce a putut sa primeasca de la restaurantul Mamma Mia. Drept dovada a și postat o fotografie cu meniul. Barbatul si-a comandat un pui vienez și a primit o amestecatura din care i-a fost frica sa și manance.…

- Corina Burcea și Victoria Asanache, nora și soacra, activeaza in cadrul unei asociații dedicate pacienților oncologici din Romania, Victoria fiind singurul navigator de pacienți oncologici din tara noastra.

- Ziarul Unirea Sute de cetațeni din județul Alba trebuie sa inapoieze statului banii incasați fara drept din ajutoare sociale Sute de cetațeni din județul Alba trebuie sa inapoieze statului banii incasați fara drept • O mama cu 6 copii are de adus de acasa circa 8.000 de lei • Cel mai greu de recuperat,…

- E oficial! Vezi cum sa iti iei banii inapoi de la ANAF si cine sunt romanii care au acest drept Circa 600.000 de romani care au platit contributia la sanatate pentru anii 2015-2017 isi pot cere banii inapoi, incepand de astazi. Guvernul trebuie sa returneze peste un miliard de lei. In luna mai, autoritatile…

- Malware-ul vinovat se numeste MobOk si este o aplicatie de tip backdoor, conceputa pentru a fi strecurata impreuna cu alte aplicatii de Android aparent legitime. Descris drept de expertii Kaspersky drept unul dintre cele mai periculoase tipuri de malware, MobOk ofera atacatorului un control aproape…

- FOTO – Arhiva Politistii din cadrul Politiei Municipiului Dej au fost sesizati duminica seara, in jurul orei 23:45, de catre un barbat in varsta de 69 de ani, din municipiul Dej, despre faptul ca, in timp ce se afla pe raza municipiului Dej, a fost deposedat prin violența de circa 1800 de lei și acte…