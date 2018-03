Stiri pe aceeasi tema

- Fizicianul britanic, Stephen Hawking, a murit la varsta de 76 de ani. Acesta era cunoscut pentru lucrarea sa inovatoare cu gauri negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare, inclusiv o scurta istorie a timpului. Britanicul a spus despre el ca este ateu, declarand ca…

- La data de 12 martie a.c., in jurul orei 15.00, in afara localitații Agnita, polițiștii au oprit pentru control un autoturism in care se aflau doi barbați. Cei doi, domiciliați in județul Ialomița, conducatorul auto in varsta de 35 de ani și pasagerul in varsta de 33 de ani nu se aflau intr-o plimbare…

- La implinirea unui secol de viata, o femeie din Borsa si-a aniversat ziua de nastere alaturi de familie si de reprezentantii Serviciului Asistenta Sociala din cadrul Primariei Orasului Borsa. Acestia i-au transmis urari de sanatate, bucurii si liniste sufleteasca, precum si traditionalul „La multi ani!…

- In cadrul Centrului, femeile pot beneficia de investigații medicale gratuite pentru prevenirea și depistarea precoce a cancerului la san. Populația ținta a examinarilor mamare este reprezentata de femeile cu varsta cuprinsa intre 45 și 65 de ani, deoarece cel mai mare factor in dezvoltarea unui cancer…

- Oamenii spun ca acolo unde era scandalul, era și tanarul, insa nu l-au crezut capabil sa provoace o asemenea tragedie – pe de o parte pentru familia lui, iar pe de alta parte pentru familia iubitei sale. Tanara de 23 de ani, din Șilindia, lasa in urma un copil in varsta de 3 ani. In ultima perioada,…

- Nu a visat niciodata ca piesele ei vor face ravagii peste hotare! Chiar daca mai da rateuri atunci cand canta live, Inna se bucura din plin de succes! Unde mai pui ca sumele pe care le incaseaza sunt...frumusele. Dar sa dam putin timpul inapoi si sa o intrebam ce a facut cu primii banii castigati din…

- Alegi un capitol la intamplare si viata pare mai frumoasa, atunci cand ai in fata un ghiveci cu plante aromatice. Deschizi o carte scrisa cu umor si afli cat de mult ne putem insela cu privire la noi si la ceilalti. Daruiesti o carte in care este vorba despre o familie unita. Finalul iernii vine cu…

- Tragedie fara margini pentru presa româneasca. Sorin Avram, fratele geaman al lui Liviu Avram, redactorul-șef adjunct al ziarului Adevarul, s-a stins din viața, duminica seara (25 februarie). Jurnalistul a decedat din cauza unor complicații pulmonare, survenit din pricina…

- Actorul american Ashton Kutcher (40 de ani) a dezvaluit ca in 2013, dupa divortul de actrita americana Demi Moore (55 de ani), s-a retras timp de sapte zile in munti consumand doar apa si ceai.

- O tanara in varsta de 27 de ani, data in adoptie in SUA la varsta de un an, incearca sa-si gaseasca familia biologica din tara. Aceasta a facut apel pe un grup... The post O tanara din vestul tarii, infiata in America, cere ajutor sa-si gaseasca familia appeared first on Renasterea banateana .

- DISPARUT… Un barbat din Valeni este de negasit de o saptamana. Se numeste Marian Vacarciuc, are 38 ani si a disparut fara urma in Franta. Familia il cauta cu disperare, a anuntat Politia din Vaslui, precum si cea din Franta, insa, pana acum, nimeni nu stie nimic de el. In speranta ca poate cineva l-a…

- De Ziua Iertarii, 18 februarie, Igor Dodon a mers impreuna cu sotia si feciorii sai in vizita la o familie din localitatea Rascova, raionul Criuleni, care creste in conditii grele noua copii. Familia prezidentiala a adus in dar mai multe cadouri, printre care aragaz, frigider, televizor, lenjerie de…

- Zeci de suflete iși fac veacul pe strazile Micii Viene. Doar ca problema oamenilor strazii, care iși fac veacul in zona Stației CFR Arad, de exemplu, nu mai este de actualitate pentru nicio autoritate. Este o problema pe care nicio administrație romaneasca de dupa 1989 nu a reușit sa o rezolve. Asa…

- Alba Iulia este un centru regional important in ceea ce privește Justiția și instituțiile ei. In contextul recent creat de protestele grefierilor din Romania, Asociația ”Justiția Pro Cetațean” a realizat o discuție ampla cu Adrian Mircea Dondoș – grefier la Curtea de Apel Alba Iulia și președinte al…

- Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca a deschis un dosar penal in care sunt anchetate faptele din inregistrarile prezentate de Antena 3.”Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice…

- Un barbat in varsta de 46 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a „servit” cu bunuri dintr-un magazin si a plecat fara sa plateasca. Potrivit IPJ Alba, in 12 februarie, politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Alba Iulia au identificat un barbat in varsta de 46 de…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie, blondina si-a postat un mesaj pe retelele de socializare, acolo unde a explicat ce s-a intamplat.

- In prima instanța, Petronel Corduneanu primise 14 ani de inchisoare cu executare. "Salutam decizia magistratilor de la Curtea de Apel Iasi. Oricat de radicala ar parea in ochii opiniei publice, este o solutie fireasca, perfect legala, si care vine sa puna capat calvarului prin care a trecut…

- Cristina si Nicolae Guta sunt in plin divort, iar blondina pare mai fericita ca niciodata. Ea a dat o petrecere fastuoasa la care au participat toti prietenii ei. Viitoarea fosta sotie a lui Guta vrea sa se apropie de amicii si de familia ei, pe care i-a neglijat pe timpul mariajului cu celebrul manelist.…

- Ministerul Public susține ca nu a deschis un dosar penal dupa afirmațiile lui Liviu Dragnea despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit…

- In data de 26.11.2017, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata telefonic de o femeie din municipiul Lupeni despre faptul ca, in noaptea de 25/26.01.2018, fiul sau in varsta de 41 de ani, in timp ce se afla la domiciliu, a fost agresat fizic de un tanar, care i-a sustras un laptop, o geaca si…

- Pe data de 23 ianuarie, polițiștii au fost sesizați de reprezentanții Primariei Cumpana asupra unor fapte petrecute in vara anului 2017, persoana vatamata fiind o fetița in varsta de 5 ani. Cele doua femei, mama, respectiv bunica, au fost prezentate Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța,…

- Un barbat din Suceava s-a urcat, beat, la volanul mașinii sale, provocand un accident care s-a soldat cu moartea soției sale, aflata pe scanulul din dreapta. Incidentul s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Doroteia, județul Suceava. La volan se afla Petrica…

- Pe numele jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata din București, Romania, a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public cu privire la incidentele petrecute cu ocazia manifestației din data de 20 ianuarie 2018, ce s-a desfașurat in Piața Universitații din București, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie…

- Cantaretul si trompetistul sud-african Hugh Masekela, o legenda a muzicii jazz, a murit, marti, la varsta de 78 de ani, dupa o lupta indelungata cu un cancer de prostata, a anuntat familia artistului, scrie NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Un fost ministru de Finante DA PESTE CAP toate…

- Primul sucevean care a reactionat la apelul umanitar lansat ieri, prin intermediul ziarului Monitorul de Suceava, de sprijin financiar pentru copilul Ioan Mihnea Coman, in varsta de 7 ani, in vederea unei interventii neurochirurgicale, a fost un pensionar in varsta de 83 de ani, din Dolhasca, ...

- Deși totul pare perfect in familia Andrei și a lui Catalin Maruța, lucrurile nu stau chiar pe roze. Artista a vorbit despre certurile care apar in familia lor. Cantareața Andra și prezentatorul de televiziune Catalin Maruța, care au caștiguri fabuloase , formeaza unul dintre cele mai unite, dar și cele…

- Familia politistului Bogdan Gigina cere urgentarea anchetei mortii acestuia Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Familia politistului Bogdan Gigina, decedat într-un accident produs…

- Colegiul penal al Curtii Supreme de Justitie (CSJ) a facut publica ultima hotarire privind respingerea recursului in anulare depus de avocații ex-premierului moldovean, Vlad Filat, condamnat definitiv, in luna februarie 2017, la 9 ani de inchisoare pentru corupere pasiva și trafic de influența in dosarul…

- TEST. Cum iți place sa iți petreci timpul liber? Raspunde la cele 10 intrebari de mai jos și afla care e compania ideala: familia, prietenii sau partenerul de cuplu. 1. Cand primești o invitație la un spectacol… a. intrebi daca e pentru doua persoane. b. te duci fara sa stai pe ganduri. c. suni acasa…

- Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza. Citeste si Incredibil. Ajutoare sociale ridicate cu masini de lux la Craiova - 300 lei pentru familia cu un copil - 600…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut "asa un entuziasm" de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut ‘asa un entuziasm’ de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in…

- O familie din Orhei și-a compensat 40% din bani, pentru un serviciu turistic prestat neconform de catre o agenție de turism, susține Agenția pentru Protecția Consumatorului și Protecția Pieței. Familia a procurat o foaie turistica pentru un sejur in Turcia. Ajunși la fața locului, aceștia și-au dat…

- La un an si jumatate dupa recuperarea copiilor preluati din familie de Protectia Copilului din Norvegia si stabilirea in Romania, familia Bodnariu este inca in proces de adaptare. Stabiliti intr-o zona muntoasa din judetul Brasov, Marius si Ruth Bodnariu sustin ca Romania este pentru ei o binecuvantare.

- Fata si tatal ei au fost scosi constienti din locuinta in flacari, de vecini. Femeia, de asemenea constienta, a fost scoasa de pompierii militari sositi la fata locului. Tatal si fata au fost transportati la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. Mama a primit ajutor la fata locului…

- Sfarșit de an cu panica și ganduri negre pentru o familie din județul Timiș. O tanara de 15 ani a plecat noaptea trecuta de acasa și nu s-a mai intors. Familia se gandește la ce e mai rau și a anunțat imediat poliția. Nicoleta Gabriela Bacila a plecat de acasa, de la Pișchia, noaptea […] Articolul…

- Romanii sunt destul de traditionalisti in ceea ce priveste locul de petrecere a Revelionului, potrivit rezultatelor unui sondaj, care arata ca 60% dintre ei opteaza pentru propria locuinta, avand alaturi familia. Potrivit acestui sondaj, 6 din 10 respondenti vor fi acasa in noaptea dintre…

- Sarbatoarea Craciunului pentru marinarii romani Foto: Arhiva. Exista oameni pentru care Craciunul - ca, dealtfel, orice alt eveniment important - este sarbatorit foarte rar acasa, împreuna cu familia. Si asta nu din vina lor, ci pentru ca meseria pe care si-au ales-o si pe care…

- Viceprimarul Slatinei, Gigi Vilceleanu, a explicat ca municipalitatea vrea sa sustina si sa incurajeze casatoria si familia, astfel ca la casatorie va fi acordat un sprijin financiar in valoare de 1.000 de lei.„Am decis sa acordam un sprijin financiar pentru tinerii casatoriti. Este vorba…

- Curtea a adaugat ca tarile membre ale Uniunii Europene nu pot fi obligate sa recunoasca divorturile care nu au loc intr-un tribunal de stat. Unii musulmani considera ca un barbat poate incheia mariajul din care face parte instantaneu spunand „talaq” (Divortez de tine) de trei ori. Aceasta este prima…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din Buzau a fost retinut marti, dupa ce si-a ucis sotia in varsta de 54 de ani, care a parasit domiciliul conjugal in urma cu cateva saptamani. Barbatul, avand ocupatia de taximetrist, fara antecendente penale, a injunghiat-o pe femeie, care a intentat proces de divort,…

- Sandu Catinean a declarat ca fiorul sau poetic s-a nascut în comuna Bontida, judetul Cluj, unde familia sa, care provenea din Brasov, s-a mutat în 1962. ”Aveam cinci ani atunci. La scoala din Bontida am învatat sa citesc si sa scriu si de atunci nu am mai lasat cartile…

- Poetul din Cluj, devenit viral pe Facebook. "Unora comportamentul meu li se pare o ofensa" Un poet clujean, Sandu Catinean din Bontida, a scris aproape 1.300 de poezii, multe cu tenta patriotica sau critica la adresa situatiei din Romania. Acestea au ajuns virale pe Facebook si sunt citite de sute de…

- Avraham Morgenstern a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 8 ani de inchisoare cu executare pentru evaziune fiscala. Pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie se mai afla un dosar in care este acuzat ca i-a dat mita lui Radu Mazare.