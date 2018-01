Ce a făcut Maria Grapini în PE. Activitatea ei, publicată Acesta este, in fapt, o carte care conține interpelari, rapoarte, avize, declarații scrise, propuneri de rezoluții, luari de cuvant in plen, intrebari cu raspuns scris, declarații politice, evenimente organizate, apariții in mass-media. Volumul este impresionant. In cuvantul adresat cititorilor raportului de activitate, umanista se declara convinsa ca, in cei zece ani de la aderare, Romania a facut progrese in multe domenii, cu precizarea ca mai avem destule de recuperat. "Sunt proeuropean și susțin UE pe principii democratice, cu respectarea drepturilor egale pentru toți cetațenii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia le-a jucat feste taximetristilor la inceputul lui 2018. Ei nu au putut emite bonuri fiscale din cauza aparatelor de taxare. O eroare de software nu a permis afisarea cifrei 8 in locul lui 7, la data afisata pe bonurile fiscale.

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Potrivit specialiștilor Ariston Thermo Romania, liderul pieței locale de centrale termice si boilere electrice, utilizarea optima și corecta a centralei termice de apartament presupune respectarea unor criterii de folosire de baza pentru a evita ingreunarea funcționarii echipamentului de incalzire. …

- Asa cum se intampla de fiecare data de sarbatori, Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, s-a adresat credinciosilor ortodocsi, in timp ce episcopul Martin Roos a transmis mesajul pentru romano-catolicii din Timisoara.

- Clientii ING pot utiliza in continuare fondurile proprii, pot face plati cu cardul, iar in reteaua de Self’Banks isi pot verifica fondurile, pot retrage bani sau pot face transferuri intre conturile ING, se arata in comunicat. Banca ofera suport clientilor prin echipa de Call Center pentru…

- Viorica Dancila, lider al delegatiei eurodeputatilor social-democrati din Romania, atrage atentia, in Parlamentul European, ca Pilonul social european trebuie sa ofere un proiect pozitiv pentru toti cetatenii europeni, indiferent de regiunea in care locuiesc, fiind de dorit ca acesta sa se aplice in…

- "Dragi romani, La 28 de ani de la Revoluția Romana, suntem in doliu național și, cu regret o spun, in doliu moral. Scanteia de la Timișoara a determinat, in acel memorabil 16 decembrie 1989, schimbarea la fața a țarii intregi, cu un preț imens, platit de cei care au pus speranța mai…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca, in cazul in care vor fi adoptate propunerile de modificare si completare a Codurilor penale, in unele situatii orice ancheta va fi deschisa va fi fara eficienta, iar lupta cu coruptia nu va mai fi aceeasi. "Atunci cand doresti sa ai…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA , va prezinta noi declaratii in exclusivitate despre crima care a socat Romania. Fratele ucigasei de la metrou dezvaluie ca femeia isi teroriza familia, in timp ce rudele fetei care si-a gasit sfarsitul pe sinele de tren din statia Dristor 1 isi plang pierderea.…

- Daca aveați chef de inca o intalnire cu veteranii rockului din Timișoara nu mai aveți de așteptat decat cateva zile. Trei trupe, pentru a marca o zi importanta. Pe 20 decembrie 1989, Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din Romania. Pe 20 decembrie 2017 are loc o noua ediție a Rock for…

- KMG International vrea sa continue dezvoltarea regionala, in Bulgaria, Republica Moldova, Romania si Georgia, iar tinta pe urmatorii patru ani este o cota de 25% pe piata romaneasca si de 12% in Bulgaria, un element important in sustinerea cresterii fiind programele de investitii derulate la rafinaria…

- Herbert Muller, antrenorul roman nascut la Timișoara, care o pregatește pe cehoaica Iveta Luzumova la Thuringer, pariaza pe "naționala" Romaniei in duelul de luni din optimi cu Cehia. Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri…

- Premierul Mihai Tudose a declarat sambata, la Belgrad, intrebat daca ar putea fi afectate tarile din Balcanii de Vest in contextul reactiilor declansate de afirmatia presedintelui Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Guvernul Romaniei ramane implicat alaturi…

- Miercuri, selectul restaurat Lloyd din centrul Timișoarei a gazduit un eveniment de prezentare a ofertei turistice a regiunii Zlatibor din Serbia și a celebrei clinici medicale Cigota din Zlatibor. La intalnirea organizata la Timișoara au luat parte reprezentați ai Clincii Cigota, specialiști din cadrul…

- Cetatenii romani pot calatori de astazi in Canada fara vize Foto: MAE. Cetatenii români pot calatori de astazi în Canada fara vize, doar cu pasaportul. Cu câteva minute în urma, a devenit disponibila aplicatia prin care se poate obtine autorizatia…

- Nou infiintat, compartimentul de Hematologie din cadrul Sectiei de Interne a Spitalului Municipal Ploiesti (Schuller) poate concura cu sanse mari pentru titlul de cel mai de incredere compartiment medical din Prahova din punct de vedere al igienei si nu numai. Chiar daca procesul de reabilitare…

- Pe scena politica se joaca simultan mai multe piese, unele comice fara voie, altele incarcate de dramatism. Toate au insa subiecte impuse. Daca ar fi sa asemanam cu ceva aceasta scena, ea e aidoma cu marcajele de la Pasajul Jiul din Timișoara. Doar revoluția fiscala pare diferita, adica nici-nici. Pare…

- Senatorul Șerban Nicolae a reacționat și el la adresa Departamentului de Stat al SUA și, in special, la adresa ambasadorului american Hans Klemm, dupa ce colegul sau de partid, Florin Iordache, a raspuns criticilor venite printr-o declarație publica de la Washington. Șerban Nicolae spune ca mesajul…

- Actuala legislatie in ceea ce priveste domeniul justitiei are nevoie de unele imbunatatiri, deoarece instantele sunt puse sub presiune din cauza volumului mare de dosare, a deficitului de personal si a timpului ce trebuie alocat pentru indrumarea auditorilor pe perioada stagiilor de pregatire practica.…

- Politistii gorjeni au marcat astazi la Targu Jiu Ziua Internationala pentru eliminarea violentei asupra femeii. S-a actionat in Complexul Rodna, din Piata Centrala. Aici au fost impartite pliante si s-a discutat cu cetatenii. Activitatea a fost coordonata de comisarul-sef Gheorghe Zglobiu, seful Compartimentului…

- Diferenta intre chiria medie solicitata pentru o grasoniera mobilata, comparativ cu una nemobilata, in Bucuresti, ajunge la 27 euro (126 lei), potrivit unui studiu al agregatorului de oferte rezidentiale Nestpick, care a analizat cele doua variante de chirii pentru 100 de orase din intreaga lume,…

- Tonul manifestului a fost dat de primarul Resitei, Ioan Popa, care a declarat ca Romania se indreapta intr-o directie gresita, subliniind ca bugetele administratiilor locale vor avea de suferit din cauza masurilor fiscale luate de Guvern. „Bugetele administratiilor publice locale vor…

- Cetatean afgan retinut de politisti pentru trafic de migranti Un cetatean afgan, care a ajutat 18 irakieni sa intre ilegal în România din Serbia, a fost retinut de politistii din judetul Timis. Potrivit Politiei de Frontiera, el este acuzat de trafic de migranti si trecere…

- „Un cetatean afgan, pe numele caruia a fost emisa ordonanta de retinere pentru 24 de ore, va fi prezentat, astazi, in fata judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva. Barbatul este cercetat de politistii de frontiera timiseni, sub coordonarea…

- Camera de Comerț din Timiș și Bredent Medical organizeaza la Timișoara evenimentul “4th Forum: SKY fast & fixed meets SKYonic”, care se va desfașura astazi și maine la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT. Peste 450 de specialiști din Romania și strainatate vor participa la cel mai mare forum in incarcarea…

- Medicul Tudor Ciuhodarul transmite un semnal de alarma: ”Atenție parinți și bunici. In cazul racelilor la copii nu trebuie niciodata depasita doza de paracetamol! 10 comprimate de paracetamol pot fi mortale. Respectarea stricta intervalului de minim 4 ore intre doua administrari si a dozei maxime…

- ”Recent a avut loc la Universitatea de Vest din Timisoara un foarte interesant colocviu dedicat personalitații lui Titu Maiorescu si actualitații gandirii sale critice. Dezbaterea mi-a amintit cat de actual este, dupa 150 de ani de cand a fost rostit, diagnosticul pus de Maiorescu societații…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița – ITPF Timisoara au depistat doi cetateni din Kosovo care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. Politistii de frontiera au declansat o actiune specifica pe linia combaterii migratiei…

- Liberalizarea regimului de vize pentru cetațenii romani, cooperarea parlamentara intre Romania și Canada, ratificarea Acordului economic și comercial cuprinzator (CETA) dintre UE și Canada și a Acordului de parteneriat strategic intre UE și Canada (SPA) au constituit temele abordate joi de președintele…

- Harlem Gnohere a vorbit despre rivalitatea Dinamo - FCSB și despre trecerea de la gruparea alb-roșie la echipa stelista, dezvaluind ca a primit amenințari. Intrebat de Frank Leboeuf daca ar face și el gestul facut de Nabil Fekir (n.r. jucatorul lui Lyon care le-a aratat tricoul fanilor lui…

- Polițiștii timișeni de imigrari au depistat cinci irakieni fara forme legale in Romania. Este vorba despre un barbat și patru femei, intre care și doi minori. Cu toții au fost ridicați de oamenii legii și duși la secția de poliție. In urma verificarilor s-a constata ca barbatul a solicitat deja azil…

- „Profitam de orice ocazie pentru a ne face cunoscute intențiile și faptul ca Reșița este un oraș dornic de investitori și deschis pentru investiții. Reprezentanti ai Primariei au participat zilele trecute la unul dintre cele mai importante evenimente legate de investitori straini. Summitul…

- Scriitoarea Irina Binder și-a spus foarte categoric parerea despre mamicile care comenteaza negativ la adresa acelor femei care nu au inca copii. Irina Binder, care in septembrie anul acesta a fost alaturi de victimele furtunii devastoare care a facut prapad la Timișoara , este o cunoscuta scriitoare…

- O delegație de deputați și senatori din Parlamentul Romaniei se afla, in aceste zile, in vizita la Chișinau, unde s-a intalnit cu membrii Comisiei Comune pentru Integrare Europeana dintre Parlamentul Republicii Moldova și Romaniei. In cadrul discuțiilor, senatorii și deputații din cele doua parlamente…

- "Medicii se pensioneaza la varsta de 67 de ani, indiferent de sex", prevede proiectul ce a fost adoptat marți de deputați. Motivația din spatele majorarii varstei de pensionare este lipsa de personal medical din Romania, potrivit comentariilor din proiect. Evident, aceștia vor putea, in continuare,…

- Lotul 3 al autostrazii Sebeș-Turda s-ar putea deschide in luna noiembrie 2018 | albaiuliainfo.ro In prezent, pe autostrada Sebes-Turda , lotul 3, se lucreaza la iluminat și la indicatoare. Potrivit constructorului lucrarile vor fi terminate luna viitoare. Chiar daca va fi gata intreg tronsonul de 12,45…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Timisoara, ca guvernul si ”partidul Dragnea” nu inteleg cat de mult rau fac economiei prin ”parerile” pe care le exprima, el adaugand ca stilul de guvernare practicat de social-democrati este ”absolut nedemocratic”. ”Cred ca suntem intr-un stil de guvernare…

- Noul showroom Pastel Ceramica a fost inaugurat oficial miercuri, 25 octombrie 2017 in prezența a peste 200 de reprezentanți ai designului de interior, ai arhitecturii și proiectarii, ai instituțiilor locale timișorene, ai marilor dezvoltatori rezidențiali din vestul tarii, companii partenere…

- Inspectorii Serviciului Judetean de Metrologie Legala (S.J.M.L.) Galati vor fi prezenti, in perioada urmatoare, in pietele agroalimentare, targurile si oboarele din municipiul si judetul Galati. Acestia vor face controale privind legalitatea mijloacelor de masurare utilizate in domenii de interes public…

- Noua unitate de producție va avea 7.500 de metri patrați și pana in 2019 va angaja 250 de oameni. „Suntem incantați de noua noastra locație, care este plasata strategic, crește capacitatea de producție pentru piața europeana și ne permite sa imbunatațim suportul acordat clienților.…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declaragt ca zacamântul de la Caragele este cea mai mare descoperire de hidrocarburi a statului român din ultimii 30 de ani. Doar acest zacamânt, care urmeaza sa fie pus în poductie de catre Romgaz în 2019, ar putea asigura singur…

- Economia Romaniei s-ar putea confrunta cu probleme in viitorul apropiat, avertizeaza un articol din publicatia americana The New York Times. Aprecierile vin in conditiile in care avansul economic din prezent este bazat in cea mai mare parte pe consum, iar Guvernul condus de Mihai Tudose este nevoit…

- Cea mai mare sera realizata in Romania in ultimii 12 ani a fost inaugurata, joi, in Biled, din judetul Timis. Peste 2,5 milioane de euro s-au investit in proiect, in sera urmand a fi cultivate rosii cu „gust de rosii”, in substrat din coaja de nuca de cocos, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Wienerberger a ajuns la un acord cu ADM Capital pentru achiziția pachetului de actiuni de 98,3% al producatorului de caramizi Brikston Construction Solutions SA (Brikston). Prin planificarea acestei achiziții, Wienerberger face înca un pas spre viitor și își extinde activitatea…

- Silvașan trage un semnal de alarma: ”Nu e ușor sa aduci jucatori valoroși in Romania” Mihai Silvașan trage un semnal de alarma cu privire la infrastructura din baschetul autohton. Antrenorul campioanei U-BT a explicat și motivele pentru care jucatorii valoroși sunt greu de adus in țara. ”Asta e realitatea…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in exclusivitate, unde a "disparut" Diana de la "Insula Iubirii" dupa incheierea show-ului de la Antena 1, in care a facut furori. ( VEZI SI: Ben de la “Insula iubirii“ a dat-o uitarii pe Diana! Barbatul s-a afisat cu noua iubita )

- Scriitoarea si actrita Lorena Lupu, in același una dintre cele mai citite bloggerițe din Romania, vine la Timișoara, pentru a-și lansa noua carte. Volumul se numește „Trollywood” și este, depinde cum te uiți, o colecție a celor mai bune / mai rele texte publicate in ultimii zece ani.

- Vicepresedintele Parlamentului de la Chisinau Iurie Leanca afirma ca nu ar fi rau daca Unirea Republicii Moldova cu Romania s-ar produce chiar astazi, insa politicianul da de inteles ca acest lucru este imposibil, atata timp cat majoritatea moldovenilor nu-si doresc asta.

- "Importanta acestei reuniuni este proportionala cu gradul ridicat de complexitate al vremurilor pe care le traim astazi, care impun nevoia unei dezbateri, cu precadere la nivel parlamentar, asupra evolutiilor de securitate si provocarilor cu care se confrunta tarile noastre. Terorismul, amenintarile…