Ce a făcut Lia Olguța Vasilescu de ziua ei Lia Olguța Vasilescu a distribuit, pe Facebook, o realizare a actualului primar al Craiovei - Mihail Genoiu. ”Chiar daca este sambata și frig echipele de muncitori lucreaza pe strazile Rașinari, Porumbului, Vrancei, Macinului și Trifoiului pentru a pregati șantierele astfel incat sa nu fie niciun disconfort pentru locuitori pe perioada de iarna! Pe strada Rașinari deja se toarna asfalt și speram sa terminam azi, sa ramana, așa cum am facut și pe Ogorului, doar stratul de uzura pe care il vom turna anul viitor in Primavara. Pe Trifoiului se intinde piatra sparta, pe Porumbului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 noiembrie 2018, politisti din cadrul Politiei municipiului Sebes, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba, au organizat, pe strada Drumul Sibiului din Sebeș, o actiune pentru depistarea soferilor care conduc, pe drumurile publice, autoturisme ce nu indeplinesc conditiile…

- Ieri, 21 august 2018, in jurul orei 10.00, politistii Biroului Rutier Sebes au oprit, pentru control, pe strada Drumul Sibiului din municipiu, un autoturism ce era condus de un barbat de 37 de ani, din Sangeorgiu de Padure, judetul Mures. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul…

- Andrei Muscalu a fost prezentat marti de procurori judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Buzau pentru luarea masurilor legale, cererea fiind admisa. Acesta si-a recunoscut fapta insa nu a putut preciza ce l-a determinat sa-si ucida unchiul. Duminica seara, tanarul de 23 de ani si-a…

- Andrei Muscalu, tanarul de 23 de ani care, duminica seara, și-a omorat cu sange rece unchiul și a desfigurat-o pe soția acestuia, a fost internat intr-un spital de neuropsihiatrie din Buzau. Medicii de aici il vor supune unor analize pentru a depista daca este dependent de droguri, așa cum susțin apropiații…

- Locuitorii de pe strada Drumul Viilor, 28; 30; 39; 41; 43 vor ramane miercuri, 9 august, fara apa la robinet. Furnizorul indeamna consumatorii de pe adresele indicate sa-și asigure rezerva minima de apa pentru consum și uz casnic pe perioada intreruperii furnizarii apei, transmite

- Gazeta de Sud a scris in nenumarate randuri despre faptul ca orasul nostru este acaparat, in foarte multe zone, de gunoaie. Foarte multi craioveni nu constientizeaza sau nu le pasa de raul pe care il fac atunci cand arunca gunoaiele ...

- Bulevardul Mircea cel Batran din capitala ar putea fi unit cu strada Bucovinei, iar aleea renovata. Cel puțin acestea sunt planurile conducerii sectorului Ciocana, care susțin ca printre lucrarile care urmeaza a fi facute este schimbarea pavajului, a sistemului de iluminat, schimbarea elementelor decorative…

- Consiliul Județean Sibiu organizeaza licitație publica cu strigare pentru inchirierea a doua imobile – construcții in suprafața de 478 mp și terenul aferent in suprafața de 1013 mp, proprietate publica a Județului Sibiu, situate in Sibiu, strada Drumul Ocnei nr.2. Read More...