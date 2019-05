Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in urma cu doar cateva momente, Ilie Nastase s-a casatorit cu Ioana, femeia care i-a facut inima sa iubeasca din nou! Fostul mare tenismen a fost un cuceritor la viața lui, caci nu puține sunt femeile care i-au trecut prin pat!

- Ilie Nastase și Ioana s-au cununat civil, in Joia Mare, 25 aprilie. Soția fostului tenismen a postat pe contul de socializare, prima imagine de la Starea Civila. Ilie Nastase și iubita lui, Ioana au ajuns astazi in fața ofițerului de stare civila. Alaturi le-au fost prietenii și nașii. Imbracata intr-un…

- In urma cu doar cateva momente, Ilie Nastase și iubita lui, Ioana și-au unit destinele in fața ofițerului de stare civila. Imediat dupa fericitul eveniment, Ioana, proaspat devenita doamna Nastase, a facut un gest prin care i-a dovedit fostului mare tenismen cat de mult il iubește.

- Un apel la 112 anunța, in aceasta dimineața, la ora 06:30, ca un baiat de 18 ani și-a gasit mama macelarita in casa. El ar fi dat nas in nas cu atacatori, care l-ar fi ranit și pe el. Cei doi sunt soția și fiul unui barbat care de 30 de ani lucreaza la Penitenciarul Rahova. Tanarul de 18 ani a fost…

- Tenismanul scotian Andy Murray a reluat antrenamentele la doua luni dupa ce a fost operat la sold in vederea unei eventuale participari la Wimbledon, Grand Slam pe care l-a castigat in 2013 si 2016, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Murray, 31 ani, a jucat ultima oara in luna ianuarie, cand a fost…

- Carmen Negoița a fost eliminata de la Ferma, in urma duelului cu Ioana, Miss Romania 2016 și a facut declarații neașteptate despre experiența traita alaturi de ceilalți colegi. "Pentru mine a fost un consum psihic enorm, care nu cred ca s-a vazut la televizor. Doar cei care traiesc o astfel de experiența…

- Andrea Bertozzi, un politist de frontiera elvetian, a trecut în 2002 printr-un adevarat cosmar dupa ce sotia sa, gravida, a fost asasinata de un român si de complicii acestuia.Andrea Bertozzi vrea la 44 de ani sa se lanseze în politica în Elvetia, candidând pentru Marele…

- Brigitte Sfat a vorbit despre fostul ei soț, Ilie Nastase. La show-ul la care participa, ea a dezvaluit cum este trecuta in telefonul fostului ei partener de viața. Brigitte Sfat o acuza pe Claudia Pavel ca i-a spart casa. "Sotul meu m-a inselat cu ea!" "Ilie m-a iubit ca a avut nevoie…