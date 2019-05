Stiri pe aceeasi tema

- Yoav Katz a vorbit și despre situația fundașului roman Gabriel Tamaș, aflat de o luna in arest la domiciliu. Gabriel Tamas, prima petrecere in arest la domiciliu. Ce a sarbatorit fotbalistul lui Hapoel Haifa FOTO "Am vorbit cu Gabriel Tamaș și nu are un moral foarte bun. Noi incercam…

- Gabi Tamaș (35 de ani) a fost in aceasta dimineața la Tribunalul din Petah Tikva, fiind insoțit de persoana care il supravegheaza acasa și de avocații lui. Fotbalistul roman a incercat sa-i convinga pe judecatori sa nu-l mai țina in arest la domiciliu, dar n-a reușit, potrivit gsp.ro.Procesul…

- La o zi dupa ce judecatorii au decis sa-l transfere pe Gabriel Tamaș, din inchisoare, in arest la domiciliu, a aparut o noua marturie a stresului indurat dupa gratii de fotbalistul lui Hapoel Haifa. "Scandalul lui Tamaș nu a afectat clubul. A afectat și defensiva mea. A facut o greșeala, dar faptul…

- Judecatorul tribunalului din Lod a decis, luni, eliberarea din închisoare a fundasului Gabriel Tamas, retinut în urma cu sase zile, dupa ce a fost suprins baut la volan, informeaza sport1.co.il, potrivit news.ro.Tamas a fost plasat în arest la domiciliu, i s-a retinut permisul…

- Gabriel Tamaș, 35 de ani, fundașul lui Hapoel Haifa, a fost eliberat din dz˝nchisoare astdz˝zi, dar dz˝și va petrece urmdz˝toarele zile dz˝n arest la domiciliu. Tribunalul din Petah Tikva a mai hotdz˝rdz˝t sdz˝ anuleze permisul de conducere al fotbalistului romdz˝n care a fost reținut de poliția israeliandz˝…

- Gabriel Tamas a primit cu satisfactie decizia iesirii din arest. Fotbalistul s-a indreptat spre soția lui și a sarutat-o, apoi i-a imbrațișat pe cei doi avocați, Eitan Stoler și Tomer Negula, care l-au reprezentat in instanța. Ioana Tamas, detalii cutremuratoare despre arestarea sotului ei…

- Ioana Tamaș, soția lui Gabriel Tamaș, a vorbit pentru prima data despre situația fundașului și a descris care este starea jucatorului de la Maccabi Haifa. Hapoel Haifa, prima decizie dupa arestarea lui Gabriel Tamas. Gest radical al patronului Yoav Katz "A fost foarte greu pentru mine…

- Leonard Iustin Bourceanu si Mihaela Vlasceanu, judecatori ai Sectiei Penale din Tribunalul Constanta, au analizat ieri cererea de eliberare conditionata formulata de Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta. Instanta a amanat pronuntarea pentru data de 18 martie.…