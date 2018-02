Stiri pe aceeasi tema

- Filipe Teixeira și Dennis Man, marcatorii celor doua goluri ale lui FCSB in derby-ul cu Dinamo, scor 2-2, s-au declarat mulțumiți de egalul scos de echipa lor la ultima faza a meciului. "Ținand cont ca am revenit de la 0-2 mi se pare ok, dar ar trebui mai mult. Am facut un joc bun, am avut multe ocazii,…

- Gigi Becali i-a dat afara din lot pe Vlad și pe Enache. ”La Roma va apara Stancioiu”. Toate reacțiile dupa derby-ul Dinamo – FCSB 2-2. Primele victime de dupa remiza cu Dinamo sunt Enache, autorul unei mari ratari, și tanarul portar Andrei Vlad. Gigi Becali, patron FCSB: ”Enache nu va mai fi in lot.…

- Gigi Becali declara ironic inaintea derby-ului dintre Dinamo și FCSB ca dorește sa-l vada pe Gabi Torje titular. Calculul nu s-a dovedit prea ințelept. Torje a inceput din primul minut și a fost artizan la ambele goluri marcate de "caini" pana in minutul 60. La reușita de 1-0, Torje le-a innodat picioarele…

- Vasile Miriuța a marturisit ieri ca a pregatit din toate punctele de vedere Derby-ul de Romania de diseara și nu mai are nevoie de niciun ajutor din exterior. Nici macar ca Gigi Becali sa aiba celebrele sale intervenții televizate inainte de partide in care spune cu ce formula de start incepe meciul…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu FCSB de duminica poate asigura in proportie de 90% calificarea formatiei sale in play-off-ul Ligii I. „Cea mai frumoasa amintire dintr-un derby este golul inscris de mine in Ghencea…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu FCSB de duminica poate asigura in proportie de 90% calificarea formatiei sale in play-off-ul Ligii...

- Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu FCSB de duminica poate asigura in proportie de 90% calificarea formatiei sale in play-off-ul Ligii I. "Cea mai frumoasa amintire dintr-un derby este golul inscris de mine in Ghencea…

- Nicolae Dica a prefațat derby-ul cu Dinamo, anunțand schimbari importante in echipa de start a celor de la FCSB. ...despre rivalii din derby: "Dinamo traverseaza un moment bun. Ne va aștepta o partida foarte grea. Au avut intotdeauna o atitudine in plus la meciurile cu noi. Este o partida foarte importanta,…

- Duelul de maine seara, de pe Arena Naționala, dintre Dinamo și FCSB, a intrat in cel de-al 70-lea an de existenta, timp in care rivalitatea dintre cele doua a devenit cea mai mare din istoria fotbalului nostru. Duminica. 18 februarie. 20:45! Dinamo si FCSB vor fi pentru a 172-a oara fata in fata in…

- DINAMO FCSB. Gigi Becali, finantatorul celor de la FCSB, a ras de rivalii de la Dinamo, dupa ce aceștia l-au vandut pe Ionuț Nedelcearu (21 de ani) la FC Ufa, in Rusia, in schimbul a 600.000 de euro. DINAMO FCSB. "Pentru noi conteaza ca Dinamo l-a vandut pe Nedelcearu, era un jucator mediu,…

- Gigi Becali a ras de rivalii de la Dinamo, dupa ce aceștia l-au vandut pe fundașul Ionuț Nedelcearu (21 de ani) la FC Ufa, in Rusia, in schimbul a 600.000 de euro, informație prezentata in exclusivitate de GSP.ro. "Pentru noi conteaza ca Dinamo l-a vandut pe Nedelcearu, era un jucator mediu, dar daca…

- Mircea Rednic, 55 de ani, s-a desparțit azi de belgienii de la Mouscron, dupa un an petrecut la formația din prima liga din Belgia. (Detalii aici) Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Mircea Rednic și a dezvaluit ca l-a dorit in trecut la echipa sa. In plus, Becali a spus ca Ionuț Negoița a greșit…

- Intr-un moment in care echipa vicecampioanei e schimbata aproape la fiecare meci de ordinele finantatorului, Nicolae Dica trebuie sa gaseasca linistea necesara pentru a pregati partida cu Lazio, de joi, din 16-imile Europa League. Echipa pe care antrenorul FCSB a trimis-o in prima etapa din 2018,…

- Dinamo și FCSB se vor intalni duminica in derby-ul Ligii 1, iar Gigi Becali a inceput deja razboiul cu marea rivala. Dupa 1-1 cu CFR Cluj, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Dinamo și a spus ca este sigur ca echipa alb-roșie nu poate prinde un loc de play-off. "Cel mai important meci e cel…

- STEAUA - CFR CLUJ 2018 LIVE VIDEO: "Acum e vorba de CFR și Dinamo pentru ca urmeaza meci cu CFR și dupa aia cu Dinamo. Deci e o practica, probabil se dorește sa aiba un efect psihologic, deci nu știu. Dar cunoaștem acest lucru, nu ne mai impresioneaza, nu ne afecteaza și nici nu ne intereseaza prea…

- Nimic nou sub soare la FCSB. Pentru a multipla oara in acest sezon, patronul coboara in iarba și ii alcatuiește echipa de start lui Nicolae Dica pentru un meci important. Inaintea duelului cu CFR Cluj, contand pentru etapa a 24-a din sezonul regular, meci care poate stabili in buna masura liderul dupa…

- "Acum 6 luni mi s-a propus sa iau CFR si acum doua luni Dinamo. A fost Paszkany la mine la palat: 'Ai doua echipe, iei titlul sigur'", spunea Becali, marți seara, în emisiunea Digi Sport Special. La scurt timp, Arpad Paszkany a infirmat ca i-ar fi propus cu seriozitate…

- Dinamo a vandut 4000 de bilete pentru marele derby cu FCSB, care este programat duminica, 18 februarie, de la ora 20:45, in direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look și liveTEXT pe GSP.RO. Ionel Danciulescu, oficialul lui Dinamo, e convins ca va fi o atmosfera electrizanta la acest meci, unul foarte…

- Fostul și posibilul viitor șef al clubului ar urma sa aduca și trei oameni de afaceri din Italia ca sa investeasca.Apar tot mai multe detalii despre o posibila revenire a lui Cristi Borcea in Ștefan cel Mare. Fostul conducator e așteptat inapoi la Dinamo dupa ce va fi eliberat, lucru care…

- Suma imensa caștigata de Victor Pițurca. Fostul selecționer a castigat definitiv procesul cu Al Ittihad, iar antrenorul va avea de primit de la fosta sa echipa o suma impresionanta. Neplatit in al doilea mandat de la Al Ittihad, Piturca a dat clubul in judecata si a avut castig de cauza la TAS. Arabii…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre lupta la titlu și despre șansele ca Dinamo sa ajunga in play-off. Finanțatorul stelist a avut un derapaj la adresa lui Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, și a rivalei CFR Cluj, transmite GSP. "Vreau sa scap de Dinamo. Nu o vreau…

- George Becali, finanțatorul lui FCSB, a facut o dezvaluire importanta in aceasta dimineața. Conform latifundiarului, Cristi Borcea va reveni la Dinamo imediat dupa ce va ieși din inchisoare.Dar nu oricum. Borcea s-ar fi razgandit, conform finanțatorului stelist, abia dupa ce a vazut rezultatele…

- Gigi Becali a insistat recent pentru titularizarea tanarului Andrei Vlad in fața lui Florin Nița, iar motivul iese la iveala abia acum. "S-ar putea sa plece Nița zilele astea. Doua milioane de euro am cerut. Eu vand jucator de 31 de ani cu doua milioane, iar Dinamo vinde doi capitani cu jumatate…

- Un fost fotbalist de la Dinamo e in stare grava! Bruno Simao (32 de ani), fost fundaș stanga la Dinamo, UTA și Astra Giurgiu, trece prin momente dificile, scrie gsp.ro.Fotbalistul portughez legitimat ultima data la Pinhalnovense este in coma indusa. A fost victima unui teribil accident de…

- Grea e viata de fotbalist, mai ales atunci cand soarta iti intoarce spatele brusc! Acest lucru a fost experimentat de Florin Costea (32 de ani). Candva jucatorul favorit al lui Gigi Becali, acesta a ajuns sa evolueze in Liga a III-a, pentru modesta echipa ACS Șirineasa. Totusi, cosmarul atacantului…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a discutat cu Cristi Borcea despre revenirea acestuia la Dinamo și a dezvaluit ca fostul acționar al echipei roș-albe nu vrea sa mai investeasca in fotbal. "Eu am vorbit cu Borcea. Nu revine in fotbal. Mi-a zis «Chiar daca imi da cineva clubul gratis nu ma mai bag. Pai am…

- Lui Adam Nemec i-a lipsit mult iubita! Acest lucru e evident din imaginile pe care CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , vi le prezinta in exclusivitate. Aflat intr-o librarie, atacantul lui Dinamo nu si-a mai putut tine in frau sentimentele si a tabarat, pur si simplu, pe logodnica sa, pe care a sufocat-o…

- Valerica Gaman, oficial la FCSB. ”Am ajuns la cea mai buna echipa din Romania”. Anunțat inca de zilele trecute de Gigi Becali, mutarea lui Valerica Gaman la FCSB s-a oficializat in aceasta seara. Clubul roș-albastru a anunțat ca fundașul de 29 de ani a semnat un contract valabil doua sezoane cu FCSB și…

- Ghinion teribil pentru unul dintre cei mai laudati fotbalisti ai lui Gigi Becali. Pe care chiar finantatorul a avut grija sa-l ridice in slavi. Un meci amical cu Olimpik Doneik s-a transformat in cosmar pentru jucatorul lui FCSB..

- Nicușor Stanciu Agentul de jucatori Florin Manea a explicat cum a ajuns Nicolae Stanciu de la FC Vaslui la actuala FCSB, fosta Steaua. Deși era sub contract cu el, mjlocașul, acum cel mai scump jucator roman, a fost luat de Ana Maria Prodan, soția antrenorului de atunci al roș-albaștrilor, Laurențiu…

- Fotbalistul formatiei FCSB, Gabriel Enache, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste ca jucatorii Cristian Tanase si Valerica Gaman sa fie transferati in aceasta pauza competitionala de conducerea clubului, precizand ca ei ar aduce un plus echipei. "Am inteles ca…

- Gigi Becali spune ca Valerica Gaman este ca si venit la Steaua, in timp ce Cristi Tanase inca negociaza despartirea de Karabukspor. In schimb, portughezul Artur Jorge va pleca de la FCSB. Gigi Becali primeste o LOVITURA TERIBILA. Ar fi fost AFACEREA ANULUI "Azi o sa vina Gaman. Si cred…

- Scandal la CFR Cluj. Dan Nistor nu mai suporta sa fie rezerva și ii cere explicații lui Dan Petrescu. „N-a vorbit cu mine, dar o sa discut eu cu el. «Spune, nene, ai ceva cu mine? Spune-mi, nene, de ce nu joc?» Tacerea asta… Ce-i asta? N-am 20 de ani. Și vreau sa joc, iar daca nu se poate aici, voi…

- I-a fost un picut mai greu in urma cu aproximativ un an, atat pe plan sentimental, cat si profesional, dar a trecut peste dificultati, iar acum totul e OK! Gabi Enache se bucura din plin de viata: a dat la spate problemele pe care le avea cu fosta sotie, s-a casatorit apoi cu Lena, are si un baietel…

- Fotbalistul echipei Galatasaray, Iasmin Latovlevici, a ajuns la un acord cu gruparea Sivasspor, la care este dorit de tehnicianul Samet Aybaba, relateaza fotomac.com.tr.Potrivit sursei citate, jucatorul si clubul s-ar fi inteles in toate privintele, iar transferul este iminent. Latovlevici…

- Adam Nemec e dorit de Gigi Becali la FCSB, insa președintele lui Dinamo, Alexandru David, spune ca atacantul de 32 de ani va pleca din Ștefan cel Mare doar pentru 10 milioane de euro. "Patronul de la FCSB aduce vorba de Nemec in fiecare saptamana de cand a intrat Nemec in ultimele sase luni de contract.…

- Intr-un interviu EXCLUSIV acordat GSP, Harlem Gnohere a vorbit despre concurența cu Denis Alibec și momentele grele prin care a trecut pana sa se impuna in tricoul FCSB. La finalul lunii octombrie, in ciuda formei bune pe care o traversa Gnohere, Gigi Becali a afirmat ca Alibec este cu trei clase mai…

- Fara echipa de mai bine de un an, tehnciianul Liviu Ciobotariu (46 de ani) va reveni in antrenorat incepand cu 2018. Fostul tehnician al lui Dinamo a semnat cu Al Taee, formație din liga secunda din Arabia Saudita. Al Taee se afla pe locul trei in liga secunda din Arabia Saudita și are ca obiectiv…

- Denis Alibec, atacantul favorit al lui Gigi Becali, a petrecut cea mai frumoasa sarbatoare a anului intr-un mod de-a dreptul original. Spynews.ro a aflat cum s-a rasfatat jucatorul pe care „Razboinicul Luminii” spera candva sa obtina zece milioane de euro.

- Veste buna pentru toți romanii din strainatate! Ai lucrat cel putin un an in afara? Iata cum poti beneficia de bani in plus: Persoanele care au lucrat, in condiții de legalitate, și in alte state europene, pot sa beneficieze de drepturi de pensie și din Romania, dar și din celelalte state, in conformitate…

- Nicolae Dica avertizeaza: ”E normal ca la inceput de an sa nu ai evoluțiile pe care le așteapta toata lumea”. Tehnicianul de la FCSB, Nicolae Dica, avertizeaza ca, in februarie, la reluarea sezonului 2017-2018, echipa sa va avea nevoie de cateva jocuri pentru a-și intra in ritm. ”Vine vacanța, apoi…

- Cum sa alergi intr-un peisaj selenar? Mergi la maratonul Eilat, in Israel! La malul Marii Roșii, prin munții Eilat, in sudul deșertul Negev, pe un macadam nisipos, la temperaturi ce pot ajunge și la 30 de grade Celsius, in Israel dar aproape de Iordania și Egipt, se desfașoara Maratonul Eilat. Maratonul…

- Nicolae Dica a decis sa se bazeze pe Denis Alibec la meciul pe care FCSB il va disputa duminica impotriva Viitorului, in ciuda faptului ca Gigi Becali l-a criticat aspru pe atacant in cadrul mai multor intervenții televizate. Fotbalistul are in continuare probleme de sanatate, insa deși genunchiul stang…

- Adrian Cristea se confrunta cu grave probleme financiare ce l-au adus, acum, "la sapa de lemn". Mai exact, din cauza unor neintelegiri ce au degenarat, in repetate randuri, in certuri prelungite, Adrian Cristea si prietenul sau cu care a pus bazele unui atelier de croitorie, in urma cu cativa ani,…

- Senegalezul Ndiaye Mediop, atacantul celor de la Ripensia Timișoara a reușit un hatrick de senzație in meciul in care echipa sa a remizat pe teren propriu cu Luceafarul Oradea, 4-4. Recent, atacantul de 26 de ani i-a transmis un mesaj lui Gigi Becali in care s-a autopropus la echipa roș-albastra. …

- Gabi Enache a rupt tacerea, dupa ce Spynews.ro a dezvaluit ca acesta s-a casatorit cu Lena, cea pentru care si-a lasat nevasta si primul copil. Controversatul fotbalist de la FCSB le-a oferit, in exclusivitate, reporterilor nostri primele declaratii despre cununia cu femeia care i-a daruit un baietel.

- Liga Naționala de handbal, etapa a 13-a. Derby-ul Dobrogea Sud Constanța – Steaua se joaca luni. Program și rezultate. Sambata, ora 17.00 Poli Iași – CSM Fagaraș Duminica 11.00 CSM București – Dunarea Calarași 16.30 Dinamo – HC Odorhei 18.00 CSU Suceava – HC Vaslui 18.30 CSM Focșani – Potaissa Turda…

- Misiunea antrenorului FCSB a fost, de-a lungul timpului, una cu un grad de dificultate sporit. Dincolo de pretentiile ridicate de suporteri, cei care au stat pe banca tehnica a echipei ros-albastre au avut de gestionat si relatia dificila cu Gigi Becali. Finantatorul, recunoscut drept personaj care…

- Nicolae Dica i-a inchis gura lui Gigi Becali! Patronul ros-albastrilor a dezvaluit in direct la Digi Sport dupa infranfgerea suferita de ros-albastri la Giurgiu cu Astra, scor 2-0, ca tehnicinul i-a spus ca poate sa-l dea afara ca nu-i va mai spune niciodata 11 de start pe care va miza in jocurile pe…