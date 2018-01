Stiri pe aceeasi tema

- Viața din Asia este foarte diferita de cea din țara. Obiceiurile culinare, cel puțin, sunt total neobișnuite. „Asia Express a fost o experiența nebuna rau de tot. Am dormit pe jos, am mancat ciorba de veverița...!", a spus artistul, care a trait aventura asiatica alaturi de mama sa. Citeste…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca in dimineața zilei de 4 ianuarie s-a stins din viața fostul sau purtator de cuvant, Andrei Alexandru. Fost ziarist și fost purtator de cuvant al lui Nicolae Vacaroiu, Andrei Alexandru suferea de o boala grava.Vezi și: Ambasada Olandei…

- A fost oaia neagra a familei timp de 37 de ani. Apoi a gasit scrisoarea în care era descrisa, cu lux de amanunte, o legatura extraconjugala a mamei. Ce a urmat depaseste orice imaginatie!

- HOROSCOP 4 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E adevarat ca azi poti experimenta o stare de indispozitie, de instabilitate emotionala. S-ar putea sa-ti fie reprosata si o anumita lipsa de modestie, o supraevaluare a calitatilor proprii sau faptul ca profiti de atuurile fizice pentru a-ti…

- Presa ultimelor saptamani ale anului 2017 ca si emisiunile informative din prima zi a Noului An au abundat in relatari despre ceea ce par a fi faptele mai mult decat reprobabile ale unui om caruia pana in urma cu cativa ani i se inchinau ode. La radio, la televiziune, in ziare.

- Adam Nemec se afla in vacanța in aceasta perioada alaturi de iubita sa Zuzana Kollarova, 24 de ani, cea care a fost Miss Univers Slovacia 2016. Atacantul a profitat de scurta vacanța primita din partea lui Vasile Miriuța și a cerut-o in casatorie pe frumoasa Zuzana. Viitoarea soție a lui Nemec a postat…

- Doi tineri au decedat, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt automobil. Accidentul rutier s-a produs, in seara zilei de vineri, in apropierea satului Mitoc, raionul Orhei.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri seara, ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ” in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea…

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India."Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese", le-a declarat jurnalistilor S.

- Aproximativ 39.000 de persoane, inclusiv 10.507 civili, si-au pierdut viata în razboiul din Siria în 2017, a indicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de agentia DPA. Potrivit OSDO, numarul total al mortilor include 2.109 copii si 1.492 de femei, dar si 2.923 de…

- Fost campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, Dacian Varga si-a deschis sufletul, intr-un interviu de colectie acordat in exclsivitate pentru „Star Matinal”. Desi a ajuns la 33 de ani, fostul mijlocas a vorbit deschis despre viata sa sentimentala. Acesta a marturisit ca, in prezent, nu are o relatie…

- O tânara de 33 de ani din Marea Britanie a fost condamnata la trei ani de închisoare în Egipt fiindca i-au fost descoperite analgezice în bagaj. Femeia, Laura Plummber, luase aceste medicamente cu ea pentru soțul ei care suferea de dureri de spate. Daca în…

- Nu doar pentru mamici reprezinta o schimbare imensa atunci cand un copil apare in viața lor, cat și pentru tatici. Trei dintre cei mai cunoscuși proaspat tatici din showbiz-ul romanesc sunt Tavi Clonda, Adrian Mutu și Liviu Varciu.

- Cel puțin patru persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit chiar inainte de Craciun, informeaza libertatea.ro. Cauza accidentului este momentan inca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o…

- Un autovehicul a fost acroșat de un tren sambata dupa-amiaza, in zona localitații Jucu. Din primele informații, evenimentul s-a petrecut in jurul orei 15 langa moara Panemar, in apropiere de Km. 17. In urma impactului, o persoana a fost ranita. La locul accidentului au intervenit pompierii de la ISU…

- Catalin Ciolpan, șoferul de TIR supranumit „monstrul din Husi", a fost condamnat de magistratii germani la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea Carolinei Gruber, o tanara in varsta de 27 de ani.

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile de viitor, mai ales in privinta locului…

- "Cica a ieșit un adevarat show in Parlament, un moment pe care il putem numi chiar halucinant, dar are și o doza de amuzament in el. In timp ce la microfon vorbea Vlad Alexandrescu de la USR pe legile justiției, un grup de senatori PSD a decis sa le intoarca serviciul protestatarilor USR. (...) Ai…

- Magdalena Serban, femeia acuzata ca a omorat o tanara dupa ce a impins-o pe sinele de metrou in statia Dristor, le-a cerut miercuri judecatorilor de la Curtea de Apel sa fie pusa in libertate, sustinand ca vrea sa fie confruntata cu victima care a scapat in statia Costin Georgian.

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong-un isi tine viata privata departe de ochii lumii, insa nu poate ascunde chiar totul. Serviciile secrete sud-coreene au aflat, de exemplu, cati copii are liderul regimului comunist de la Phenian cu sotia sa Ri Sol-ju.

- Sora Denisei Raducu a oferit detalii neștiute despre ultima perioada din viața regretatei artiste. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de scena Denisa Manelista, a murit in luna iulie a acestui an . Avea doar 27 de ani și a fost rapusa de o boala cumplita la ficat. Denisa Raducu a fost…

- Adelina, sora Denisei, a povestit, joi seara, cum au fost ultimele luni din viata artistei. Fata a marturisit ca sora ei stia de afectiunea de care sufera, insa ca nu realiza cat de grav este si ca a sperat pana in ultima zi ca va reusi sa scape cu viata.

- Geta Dovleac, mama Denisei Raducu, plange neincetat si se duce zilnic la mormantul fiicei, indiferent de ora. Recent l-a speriat pe sotul ei ingrozitor. i-a spus ca doreste sa se arunce in fata trenului pentru a putea scapa de durere, iar apoi s-a dus la cimitir, desi era aproape ora 12 noaptea.…

- Mama Denisei, Geta Raducu, a acordat un interviu pentru o emisiune de seara din locuinta in care fiica ei si-a petrecut ultimele clipe din viata. Denisa Raducu s-a stins din viata pe 23 iulie, dupa o suferinta ce a durat cinci luni.

- Mai exact, la prima ora a dimineții, liniștea din Ștefanești a fost intrerupta de plansetele catorva barbați in toata firea, scrie spynews.ro. Aceștia, veniți tocmai din Polonia, membri ai fan-clubului Denisei de acolo, și-au dorit sa vada locul in care a fost inmormantata talentata artista.…

- Și-a vazut fiica in sicriu, iar acum spune ca nu mai are pentru cine sa traiasca, scrie click.ro. Geta Dovleac, mama regretatei cantarețe Denisa Raducu (n.r – Manelista) ne-a marturisit ca vrea sa moara mai repede, pentru a fi alaturi de fiica sa, in Ceruri. Citeste si Cum vrea sora Denisei…

- Mai exact, de ceva vreme, tot circula in public informații ca, de fapt, Denisa nu ar fi avut cancer hepatic și ca problemele ei vin de mult mai multa vreme, de caxnd s-ar fi descoperit ca avea cancer ovarian care a metastazat, scrie spynews.ro. Iar acest lucru i-a revoltat pe cei din familia cantareței.…

- Mai mult, se pare ca tanara a dus lupta mai bine de un an, nu doar cateva luni cum s-a vehiculat de la apariția informației in presa tabloida, scrie evz.ro. Citeste si Cum vrea sora Denisei Raducu, Adelina, sa o "readuca" pe solista in familie. Are nevoie de tot ajutorul DIVIN In timp…

- Una dintre cele mai stresante perioade pentru un parinte este aceea cand bebelusul lor are colici si este aproape imposibil de potolit din plans. Unii incearca “sunetele albe”, altii diferite medicamente de calmare, altii incearca sa-i tina cat mai mult in brate, dar parca tipetele nu se opresc, iar…

- Un barbat s-a nascut fara coapse din cauza unei boli rare, dar asta nu l-a impiedicat sa invețe sa mearga sau sa iși gaseasca sufletul pereche. Nathan Hrdlicka, 34 de ani, traiește in Santa Fe, New Mexico. Are o inalțime de 1.37 metri, iar boala pe care o are tanarul a fost intalnita la doar 25 de persoane…

- Silviu Prigoana a purtat timp de 15 ani numai haine negre, iar multi au crezut ca vrea sa ascunda kilogramele in plus sau ca este in doliu. Cu toate acestea, se pare ca situatia s-a schimbat radical in anul 2014, cand au inceput sa apara si hainele colorate in viata lui. Tranformarea lui era pe zi ce…

- Ana este fetița de 13 ani care este și "mama" fraților ei. Lacrimile curg pe chipul copiliței și exista foarte multa durere in suflet. A uitat și poate nu a știut niciodata cum e sa fii fericita, deoarece foamea din stomac ii șterge orice bucurie. Ea și frațiorii ei au manuțele degerate, dar in sufletul…

- S-au facut mai bine de trei luni de cand Denisa Raducu a murit, insa mama sa nu se poate desparti inca un obiect de care artista nu a fost despartita in ultimele luni de viata. Este vorba de scaunul cu rotile, de care cantareata a depins la sfarsitul vietii.

- Diana Dumitrescu nu se mai ascunde și recunoaște pentru prima oara ca iși dorește un copil cu actualul ei iubit, care spera sa fie și ultimul. Actrița a facut declarații sincere, in direct la tv. Diana Dumitrescu traiește cea mai fumoasa perioada din viața ei, alaturi de afaceristul Alin Boroi. Cei…

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce un octogenar a reclamat ca i-au disparut aproape 19.000 de lei din casa. Batranul sustine ca a primit in locuinta o tanara care pretindea ca vrea sa ii ofere produse din partea unui supermarket, dar care, de fapt, a profitat de neatentia acestuia pentru a-i fura…

- Daca inainte de a afla ca sora ei suferea de boala care, de altfel, a și rapit-o din lumea celor vii, Adelina nici nu concepea sa mai faca un copil, lucrurile pare ca s-au schimbat, scrie spynews.ro. Și, mai mult decat atat, spun surse apropiate familiei vedetei care s-a stins din viața in urma cu…

- Golul lasat in inima surorii sale atunci cand Denisa Raducu a parasit aceasta lume poate ca nu va fi niciodata umplut, dar Adelina e mai decisa ca oricand in aceste momente. O sursa apropiata a tinerei care e stabilita in Spania a dezvaluit in cadrul unui interviu ce are de gand sa faca sora Denisei…

- Tribunalul Vaslui a decis miercuri ca dosarul de șantaj in care este implicat fostul episcop al Hușilor, Corneliu Barladeanu, sa fie judecat in ședința secreta. Magistrații au luat aceasta decizie pe motiv ca se prezinta in instanța detalii despre viața intima. Fostul episcop al Hușilor, pe numele sau…

- Gratie romanilor cu suflet mare, care au donat pentru pitesteanca diagnosticata cu o forma rara de cancer chiar in ziua in care a devenit mama, familia tinerei a reusit sa stranga banii necesari tratamentului care-i dau Cristinei intre 30 si 50% sanse de supravietuire. Duminica, tanara va pleca la o…

- Zi cu o importanța aparte pentru Ștefan Banica Junior. Marți, 31 octombrie, acesta iși sarbatorește mama. Ștefan Banica Junior, unul dintre cei mai de succes artiști de la noi, este fiul regretatului actor Ștefan Banica Senior și al sandei Lițeanu. Marți, 31 octombrie, Ștefan Banica Junior, care recent…

- Pe data de 1 noiembrie, primul roman care va fi expulzat ca urmare a Brexit este Asan, un tanar cu dizabilitați, in varsta de 24 de ani. Asan are o poveste de viața tulburatoare. Inca de la naștere a fost abandonat intr-un orfelinat, dupa care a trait pe strazi, iar in iunie 2014 a ajuns in…

- ”Ironia sorții” nu a fost niciodata o sintagma mai potrivita. Un baiat de 12 ani a incercat sa se sinucida sarind de pe o pasarela, pe o autostrada din Statele Unite. A cazut pe o mașina, iar șoferul a fost ucis pe loc, scrie foxnews.com. Copilul a ajuns la spital in stare critica, iar deocamdata…

- Alunul plantat îți aduce numeroase beneficii, incluzând aici chiar și partea financiara scrie realitatea.net În afara ca poti castiga bani pe tot parcursul vietii de pe urma alunilor, ei aduc un beneficiu extraordinar organismului uman prin aportul de oxigen. Durata de…

- Sub sloganul "Colectiv ndash; 2 ani. Coruptia inca ucide, la Constanta, participantii se vor intalni in aceasta seara, de la ora 19.30, in fata Prefecturii. "Pe 30 octombrie se implinesc 2 ani de la tragicul eveniment de la clubul Colectiv din capitala. Zeci de tineri au murit atunci, si multi altii…

- Trei persoane au murit intr-un grav accident, care a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 12.00. Potrivit primelor informații doua automobile s-au lovit frontal la ieșirea din Ceadar-Lunga, pe direcția Valea Perjei. In cele doua automobile se aflau 6 persoane.

- Un artist din Spania trece printr-o perioada neagra din viata lui. Fosta lui sotie, cu care era in relatii bune, a incetat din viata, dupa ce s-a luptat din gre, dupa ce a a flat ca sufera de o maladie cumplita. Surprinzator pentru multi a fost mesajul transmis de actuala femeie cu care cantaretul este…

- CONDOLEANTE… Muzeul “Stefan cel Mare” din Vaslui se afla in doliu. Artistul plastic Cristian Pantea, muzeograf restaurator exceptional si unul dintre cei mai vechi angajati ai institutiei, a incetat din viata la inceputul acestei saptamani. Acesta avea probleme de sanatate, se lupta de ceva timp cu…

- Sunt impreuna de zeci de ani, ceea ce ne da tuturor speranța ca dragostea poate fi nemuritoare. Iata unele dintre cele mai frumoase și mai longevive povești de dragoste din showbiz-ul internațional! Adriano Celentano & Claudia Mori – 51 de ani impreuna Povestea lor de dragoste a depașit jumatate de…