Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a anuntat, luni, intr-un interviu acordat "Marius Tuca Show", ca a avut o discutie, in seara alegerilor europaramentare, cu o zi inainte de condamnare, cu Liviu Dragnea. Ea a marturisit ca stia de atunci ca rezultatul alegerilor va fi unul slab pentru PSD.…

- Viorica Dancila a facut primele declarații, dupa ședința BPN al PSD! Premierul a anunțat o rupere de trecut, in care deciziile erau luate de Liviu Dragnea și a precizat ca Paul Stanescu devine președinte executiv al PSD.”Am ințeles semnificația votului și vom avea o analiza in partid, sa vedem…

- Premierul a preluat interimar șefia, iar marți sunt convocate doua ședințe importante pentru a stabili linia de urmat. Sunt voci care cer ieșirea de la Guvernare, dar și altele care susțin ca nu e momentul ca social-democrații sa renunțe.

- Tudor Chirila a comentat rezultatul referendumului pentru Justiție și al alegerilor europarlamentare și este de parere ca PSD a obținut „un rezultat mare fata de felul dezastruos in care a condus aceasta tara in ultimii ani”. Actorul susține ca PSD este „inca un partid care are capacitatea de a reveni”,…

- Deputatul Catalin Radulescu a declarat, la ieșirea din sediul PSD, ca rezultatul votului nu arata o vinovație a lui Liviu Dragnea și ca referendumul a fost, de fapt, capcana alegerilor de duminica și ca nu trebuia acceptata organizarea demersului.Ziua cuțitelor lungi in PSD: varianta negociata…

- Intrebat in legatura cu faptul ca premierul Viorica Dancila nu participa la Strasbourg la dezbaterea din Parlamentul European, Radulescu a spus: "Probabil ca premierul se pregateste sa dea ordonantele pe care le asteptam de mult timp, impreuna cu domnul ministru, nu glumesc". "Eu cred ca doamna premier…

- Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns, sambata seara, la petrecerea nunții lui Claudiu Manda cu Lia Olguța Vasilescu. Premierul a urat „casa de piatra” mirilor, conform Mediafax.Liviu Dragnea și Viorica Dancila au ajuns in jurul orei 20.00 la petrecerea care are loc in comuna Ișalnița,…

- Parlamentarii coalitiei de guvernare vor sa voteze pe repede inainte legea bugetului de stat. Miercuri sunt programate şi dezbaterile şi votul final, iar aleşii puterii vor să treacă legea fără modificările cerute de preşedintele Klaus Iohannis, care a catalogat…