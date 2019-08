Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au casatorit civil, iar fericitul eveniment s-a produs la numai 2 zile de cand blondina a primit superbul inel de logodna. Cei doi au ieșit, in urma cu doar cateva momente, de la starea civila și par a fi extrem de fericiți unul langa altul!

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au desparțit din nou, dupa ce in weekend, cei doi au incins atmosfera la malul marii și și-au facut gesturi romantice unul altuia. Cand toata lumea credea ca cei doi sunt facuți unul pentru celalalt, iata ca Bianca și Alex au decis sa o ia pe drumuri separate. Barbatul…

- Bianca Dragusanu isi traieste din plin povestea de dragoste alaturi de Alex Bodi. Se pare ca frumoasa blondina a ajuns intr-un stadiu al maturitatii sale afective in care se bucura mai mult de lucrurile relativ mici, dar date din suflet, decat de cadourile impunatoare, fara o baza sentimentala considerabila…

- Alex Bobicioiu a venit in show-ul matrimonial sa iși gaseasca sufleul pereche, dar are o iubita in afara emisiunii. Cel puțin așa reiese din postarile sale de pe rețelele de socializare care au scos la iveala ceva cu totul inedit, scrie kanald.ro. Citeste si BOMBA in showbiz: Bianca Dragusanu…

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi sunt gata sa treaca la urmatorul pas! Vorbesc pe fata, intr-un interviu, despre nunta si copii. Afaceristul a declarat cand are de gans sa o ceara de stie pe focoasa blondina.

- Bianca Dragușanu pare mai fericita ca niciodata alaturi de actualul ei iubit, Alex Bodi. Deși relația lor a fost presarata cu multe desparțiri și impacari, Bianca Dragușanu și Alex Bodi, actualul ei iubit, pare sa se ințeleaga perfect. Relația lor mai mai stransa ca niciodata. Intr-o fotografie pe care…

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu au fost mai sinceri ca niciodata in aceasta seara, in platoul emisiunii Xtra Night Show. Cei doi au vorbit pe șleau despre relația lor, dar și despre foștii parteneri.

- Povestea de dragoste dintre Bianca Dragusanu si Alex Bodi a intrat intr-o noua etapa! Dupa mai multe certuri si impacari, superba blondina a primit inelul de logodna din partea iubitului sau.