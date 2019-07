Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a stat asezata joi in timpul ceremoniei de primire a omoloagei sale daneze, Mette Frederiksen, la o zi dupa ce tremurase in mod vizibil in public, pentru a treia oara in ultimele trei saptamani, relateaza Reuters si dpa. In timpul intonarii imnurilor de…

- Cancelarul german Angela Merkel a fost surprinsa tremurând în timpul unei întâlniri cu prim-ministrul finlandez Antti Rinne, pentru a treia oara în ultima luna, conform unei înregistrari publicate de Reuters Television. Angela Merkel și Antti Rinne…

- Acest nou episod s-a produs aproape de pranz in timpul unei ceremonii oficiale la sediul cancelariei, unde ea il primea pe premierul finlandez Antti Rine. Angela Merkel era in picioare alaturi de omologul sau finlandez ascultand imnurile nationale ale celor doua tari cand a inceput sa tremure.…

- Angela Merkel a declarat, sambata, ca se simte bine, la doua zile dupa ce a fost vazuta tremurand la un eveniment public, pentru a doua oara in ultima luna. "Sunt sigura ca, la fel cum a aparut aceasta reactie, asa va si disparea", a afirmat cancelarul german in cadrul unei conferinte de presa in marja…

- Cancelarul german Angela Merkel a dat asigurari miercuri ca se simte ''foarte bine'', la o zi dupa o criza de tremurat in timpul unei ceremonii oficiale, relateaza AFP. "Sunt foarte bine", a spus sefa guvernului in timpul unei discutii cu tinerii, organizata la Goslar, oras din Saxonia…

- Cancelarul german Angela Merkel a tremurat timp de mai multe minute in timpul unei ceremonii oficiale, marti, la Berlin, prilejuita de vizita noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP.

- Angela Merkel a fost cuprinsa de tremuraturi pentru mai multe minute în timpul ceremoniei oficiale cu noul președinte ucrainean, Volodimir Zelenski, marți, la Berlin, relateaza AFP.Cancelarul a fost victima unei stari de rau în timp ce aștepta, alaturi de președintele ucrainean, parada…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Mediafax citand Reuters.