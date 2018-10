Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, "a spus cu subiect si predicat" in cadrul intrevederii pe care a avut-o marti la Strasbourg cu delegatia Romaniei, condusa de premierul Viorica Dancila, ca "nici nu intra in discutie problema…

- Tudorel Toader a afirmat marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca oficialii romani care s-au intalnit marti seara cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au vorbit despre protocoale, despre indeplinirea recomandarilor din MCV, despre standardele Comisiei de la Venetia si…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-ar fi sunat, in cursul zilei de azi, pe Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, dupa discursul avut de oficialul european in comisia LIBE și atacurile in rafala la adresa Romaniei.Surse citate de Antena 3 susțin ca Liviu Dragnea a fost cel care…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marți seara, la Strasbourg, cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La intrevedere au participat miniștrii Rovana Plumb și Tudorel Toader, dar și europarlamentarul PSD Dan Nica, dupa cum au anunțat reprezentanții Guvernului. “In cadrul discuțiilor,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti seara, la un post TV, ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a dat asigurari ca nu va fi activat articolul 7 impotriva Romaniei.

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a avut, marți, la Strasbourg, o intrevedere cu premierul Romaniei, Viorica Dancila, și cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Reuniunea celor 3 a venit la doar o zi dupa o ședința a LIBE, in care Timmermans a amenințat Romania ca va ajunge…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca marti dimineata va primi delegatia MCV, iar dupa-amiaza se va deplasa la Strasbourg impreuna cu premierul Viorica Dancila, unde se va intalni cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia ii va cere "sa depasim faza aceea a ingrijorarilor,…

- ”Am ascultat cu interes dezbaterea pe care ați transmis-o. Eu aș porni de la una dintre afirmațiile prim-vicepreședintelui Timmermans: sa dialogam, sa gasim soluții de rezolvare. Eu aș mai adauga ceva la asta: sa vorbim informați și daca se poate și ar trebui sa se poata, sa fim de buna credința”,…