Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, in discutiile de miercuri cu Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE in PE i-a transmis ca a criticat ALDE european. In replica, Tariceanu i-a comunicat ca nu a facut acest lucru, ci a aratat ca are "o mare dezamagire" legata de Rezolutie.

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a raspuns intr-o scrisoare criticilor formulate de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, dupa votul din PE asupra rezolutiei privind statul de drept din tara noastra, avertizand ca Romania se afla "la o rascruce" si are de…

- Guy Verhofstadt, preșditeele ALDE la nivel european, a amenințat formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu cu excluderea din familia europeana daca nu vor respecta statul de drept și cerințele MCV. Intr-un mesaj scris, miercuri, pe contul sau de Facebook dupa intalnirea cu parlamentarii ALDE din…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a raspuns scrisorii președintelui ALDE, Calin Popescu Tariceanu, in care acesta afirma ca rezoluția privind statul de drept are la baza opinii partizane.

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a raspuns intr-o scrisoare criticilor formulate de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, dupa votul din PE asupra rezolutiei privind statul de drept din tara noastra, avertizand ca Romania se afla "la o rascruce" si are de…

- Intr-o scrisoare obtinuta pe surse de Ziare.com, Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din PE, precizeaza de la bun inceput ca rezolutia referitoare la Romania a fost adoptata si cu voturile a doua treimi dintre europarlamentarii grupului ALDE european si se arata surprins de faptul ca Tariceanu s-a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a avut cuvinte de apreciere la adresa liderului grupului ALDE, Guy Verhofstadt, pentru ca acesta a ridicat in Parlamentul European o problema de fond legata de functionarea statului de drept, "un lucru care nu se regaseste in nicio alta tara democratica…

- Viorica Dancila a participat, miercuri la Bruxelles, la reuniunea grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, premierul discutand cu aceștia despre protestele din 10 august și reforma in domeniul justiției in Romania, informeaza Guvernul."Referitor…