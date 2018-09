Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, aflat intr-o vizita de lucru in Statele Unite ale Americii, a anuntat, marti, ca a avut ocazia sa discute cu mai multi oficiali americani despre cooperarea in domeniu. "Seara trecuta am fost invitat de catre comandantul Garzii Nationale a SUA, domnul general Joseph Lengyel,…

- Unul dintre baschetbaliștii americani injunghiați cu bestialitate intr-un club din Braila se afla pentru moment in custodia poliției, insa vrea sa se intoarca la familie, in Statele Unite ale Americii.

- La inceputul lunii septembrie, este probabil ca Romania sa faca plata pentru al doilea sistem Patriot, potrivit declaratiei ministrului Apararii, Mihai Fifor. „Suntem deja in al doilea an cu rachetele Patriot. Anul trecut am achizitionat primul sistem de rachete Patriot. Acum suntem in faza in care…

- Romania va trimite 60 de tineri ofiteri in Statele Unite ale Americii pentru a invata sa opereze sistemele de rachete Patriot, primul sistem fiind asteptat in tara la sfarsitul anului 2019, inceputul anului 2020, a anuntat, luni, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. "Suntem foarte…