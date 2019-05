Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva.Directorul executiv al Bancii Mondiale se afla intr-o vizita in Romania pentru a participa, la invitația premierului roman, la Conferința la nivel inalt privind…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a organizat, la Bucuresti, in perioada 23 - 24 mai 2019, Reuniunea Sistemului reciproc de informatii privind protectia sociala (Mutual Information System on Social Protection) - MISSOC, in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Guvernul Romaniei, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, și Reprezentanța UNICEF in Romania au semnat astazi un nou parteneriat in beneficiul copiilor din Romania și de la nivel internațional, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Documentul…

- ”Revin la datele Organizației Națiunilor Unite prezentate pe site-ul dedicat Zilei Mondiale a Apei de anul acesta: pana in 2030, peste 700 de milioane de oameni din intreaga lume ar putea fi stramutați din cauza lipsei acute a apei, deci perspectivele nu sunt deloc imbucuratoare. De asemenea, calitatea…

- Oficiali de la Organizatia Natiunilor Unite, Banca Mondiala si Organizatia Internationala a Francofoniei se vor afla, marti, la Bucuresti, la conferinta "Consolidarea rezilientei la dezastre naturale", care se va desfasura la Palatul Parlamentului, in contextul presedintiei romane a Consiliului Uniunii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, pe durata mandatului Presedintiei romane a Consiliului UE, reprezinta "un punct de atentie major", iar obiectivul Executivului este asigurarea unui mediu sigur pentru desfasurarea unui proces electoral…