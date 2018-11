Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Zimnicea, de unde o asistenta a murit dupa ce a facut un accident vascular la serviciu, a fost amendat cu 1.500 de lei de catre ITM Teleorman, pentru nemarcarea orelor lucrate și turele de 12 ore care nu erau urmate de o zi de odihna. Controlul ITM Teleorman a inceput la spitalul din Zimnicea…

- Asistenta medicala de la Spitalul Zimnicea care se afla in stare grava, internata la Institutul de Neurologie si Boli Neurovasculare din Bucuresti, dupa ce a suferit un accident vascular la locul de munca, a murit.Aceasta a facut stop cardiac, potrivit unor surse medicale. Contactata…

- O asistenta medicala de la Spitalul Zimnicea este in stare grava, internata la Institutul de Neurologie și Boli Neurovasculare din București, dupa ce a suferit un accident vascular la locul de munca. Colegii spun ca medicul de garda nu a ajutat-o,deși femeia s-a plans de dureri de cap și ca nu vede.Dupa…

- O asistenta medicala de la Spitalul Zimnicea este in stare grava, internata la Institutul de Neurologie si Boli Neurovasculare din Bucuresti, dupa ce a suferit un accident vascular la locul de munca. Colegii spun ca medicul de garda nu a ajutat-o,desi femeia s-a plans de dureri de cap si ca nu vede.