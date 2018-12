Stiri pe aceeasi tema

- O importanta operațiune a poliției, la care participa și trupele speciale Raid, este in curs joi dupa-amiaza in cartierul Neudorf, unde urma lui Cherif Chekatt, prezumtivul autor al atentatului de la Targul de Craciun, s-a pierdut in urma cu doua zile, scrie AFP.

- Fotografia atacatorului de la Strasbourg este peste tot. Se fac mai multe controale la frontiera cu Germania și se intensifica cercetarile in randul anturajului celui care a omorat și ranit mai multe persoane la Targul de Craciun.

- Numarul morților in atentatul de marți de la Targul de Craciun din Strasbourg a crescut la 3. Alte 13 persoane au fost ranite, din care cinci sunt in stare grava. Unul din cei cinci raniti este in moarte cerebrala.

- Franța a ridicat nivelul maxim de alerta, in contextul in care poliția se afla in cautarea atacatorului care a deschis focul la targul de Craciun din Strasbourg. Atacatorul a ucis doua persoane și a ran...

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj emoționant pe Facebook dupa atentatul sângeros de marți seara de la târgul de Craciun din Strasbourg. Fiind europarlamentar, Daciana Sârbu locuiește la Strasbourg, locul atentatului.

- Sute de politisti inca il cauta miercuri pe autorul atacului armat de la Targul de Craciun dint Strasbourg, in conditiile in care bilantul victimelor a ajuns la trei morti si 12 raniti, anunta BBC.

- Targul de Craciun de la Strasbourg, unde trei persoane au fost ucise si alte 12 ranite marti de un suspect care a reusit sa fuga, este un eveniment plasat sub o securitate foarte stricta pentru a primi doua milioane de vizitatori veniti din lumea intreaga, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Amenintarea…

- O persoana a fost ucisa si alte noua au fost ranite intr-un atac armat la Strasbourg, in apropierea locului in care se desfasoara targul de Craciun. Mai multe focuri de arma s-au auzit in centrul oarsului Strasbour...