- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni, la Spitalul din Sapoca, ca in declaratiile personalului medical al institutiei sunt mai multe inadvertente si ca, in opinia sa, “intr-un minut nu se putea intampla asa ceva fara sa fi auzit nimeni”, scrie Agerpres. “Logica imi spune ca nu se putea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca a solicitat Corpului de Control o verificare amanuntita la Spitalul de Psihiatrie din Sapoca, Buzau, mentionand ca va lua masuri in cazul in care aceasta va fi neglijata. Pintea a mai precizat ca in momentul incidentului, in spital, pe tura, se aflau…

- Asistenta de la Spitalul de Psihiatrie de la Sapoca spune ca i-a administrat lui Nicolae Lungu sedativele consemnate de medic in foaia de tratament, insa acest lucru nu apare consemnat in foaia de observație. Dezvaluirea a fost facuta de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. „In foaia de tratament medicul…

