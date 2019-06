Ce a decis ICCJ cu privire la dosarul in care Nicusor Constantinescu a fost condamnat la 15 ani de inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Un complet de 5 judecatori de la Inalta Curte trebuia sa pronunte luni decizia definitiva in dosarul fostului judecator CCR, Toni Grebla, in prezent secretar general al Guvernului, acuzat de mai multe fapte de coruptie. Insa completul a amanat pronuntarea in acest caz pana pe 24 iunie. Este a doua amanare…

- Liviu Dragnea iși putea vedea rezolvate problemele cu legea, insa spune ca pentru acest lucru trebuia sa faca un compromis cu care nu a fost de acord. Președintele PSD a declarat ca avocatul sau i-a oferit o varianta care l-ar fi putut scapa de pericolul unei eventuale condamnare la inchisoare, varianta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat din nou pronuntarea in dosarul in care Nicusor Daniel Constantinescu este cercetat pentru fapte de coruptie. Astfel, la sedinta din data de 15 mai, magistratii au decis amanarea cauzei pentru data de 24 mai 2019. Reamintim ca, in luna iulie 2016, Ana Maria…

- Inalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat pe fostul șef al ANAF Sorin Blejnar in dosarul „Motorina”, in care era acuzat de complicitate la evaziune fiscala și sprijin acordat unei grupari infracționale organizate.In prima instanța, Blejnar fusese condamnat la 5 ani de inchisoare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, a amanat pentru 3 mai pronuntarea intr unul dintre dosarele lui Radu Mazare, fostul primar al Constantei. Tot in prezenta cauza este inculpat omul de afaceri Sorin Strutinsky . De asemenea, tot in prezenta cauza, au fost trimise in judecata si alte persoane,…

- PNL a cerut vinerii Curtii Constitutionale a Romaniei sa suspende procedura de judecata a cererii depuse de Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in perioada in care il inlocuia pe Liviu Dragnea, considerand ca articolul din Regulament in temeiul caruia a fost inaintata cererea este…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a amanat din nou pronuntarea in dosarul in care Valentin Raducu Preda, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Transporturilor si ex consilier al lui Radu Stefan Mazare in perioada in care acesta a fost edilul sef al orasului, a fost condamnat in prima…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis o contestatie in anulare formulata de fosta sefa a DIICOT Alina Bica si a dispus rejudecarea apelului in dosarul in care aceasta a fost condamnata la 4 ani de inchisoare cu executare pentru favorizarea faptuitorului. Potrivit deciziei instantei, dosarul…