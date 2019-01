Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de persoane au fost ranite, duminica, in orașul japonez Sapporo in urma unei explozii uriașe produse intr-un restaurant. Una dintre victime este in stare grava la spital, scrie BBC News. Poliția japoneza a anunțat ca 41 de persoane au fost ranite in explozie, una dintre ele fiind in stare grava.…

- Autoritatile franceze au retinut in total sapte persoane in cadrul anchetei declansate dupa atacul de marti de la Strasbourg, a anuntat vineri procurorul general al Parisului si seful parchetului antiterorist Remy Heitz, transmit dpa si AFP, potrivit Agerpres. Magistratul a precizat ca este…

- Explozia puternica dintr-un bloc din Hunedoara a omorat un barbat de 60 de ani! Alte 25 de persoane, din cartierul Vulcan, unde a avut loc deflagrația, au reușit sa iasa din loc. Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, susține ca explozia s-a produs intr-un apartament de la etajul al doilea.…

- Primavara trecuta - cand bucati din Podul Constanta stateau sa cada peste masinile de pe Calea Grivitei din Capitala - CFR SA anunta ca se pregateste sa consolideze obiectivul. Intre timp, insa, datele problemei s-au schimbat, asa ca astazi nimeni n-ar mai putea spune cand va fi reparat, de fapt, podul.…

- Ies la iveala detalii importante! S-a aflat cine este omul care a aruncat in aer ipoteza eliberarii fostului ministru al Turismului, Elena Udrea. Acesta este cunoscut pentru o mega-investigație in care a fost implicat.Anunțul sau a picat ca o bomba in spațiul public din Romania.Citește AICI cine e,…

- Oamenii din satul Secu, județul Dolj, au facut zid uman la intrarea in localitate, pentru a nu patrunde autoritațile sa le ucida animalele, dupa confirmarea primului focar de pesta porcina din județ. Surse locale susțin ca oamenii au taiat porci toata noaptea, dar autoritațile infirma acest lucru,…

- Oficialii europeni cer Romaniei sa ia in calcul opiniile prezentate in raportul Comisiei de la Veneția, a precizat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, care a anunțat ca urmatorul raport MCV va fi facut public pe 13 noiembrie.